Le Président du Parlement libyen (chambre des représentants), Aguila Salah a affirmé samedi que la « Libye compte sur le soutien du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et du peuple algérien pour sortir de sa crise qui tire à sa fin », ajoutant que « la Libye a besoin de l’Algérie en toutes circonstances ». M. Aguila a fait cette déclaration à son arrivée à l’aéroport international Houari Boumediene, où il a été reçu par le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali. Le président du Parlement libyen s’est dit « ravi de l’invitation qu’il a reçue de l’Algérie », à laquelle la Libye « est liée par des relations séculaires qui remontent à la lutte contre l’occupation française », rappelant dans ce contexte la commémoration par les deux pays, il y a quelques jours, de la bataille d' »Issine », contre l’occupant français. « Nous somme fiers de l’Algérie, qui est un pays pivot dans le monde arabe, tout comme nous sommes fiers du peuple algérien digne et courageux qui s’est toujours dressé contre l’avilissement », a-t-il déclaré, mettant l’accent sur « son histoire riche de hauts faits dans la lutte qu’il a menée pour la libération de son pays ». « Nous avons besoin de notre voisine l’Algérie en toutes circonstances, nous sommes en contact avec l’Algérie dont nous n’oublions jamais les positions en notre faveur durant les circonstances difficiles traversées par la Libye« , ajoute le responsable libyen. A ce propos, M. Aguila Salah a mis en avant l’importance du rôle algérien dans le règlement de la crise libyenne, précisant que « nous comptons sur le président et le peuple algérien pour aider la Libye à sortir de sa crise, qui touche à sa fin ». M. Aguila effectue une visite officielle de trois jours en Algérie, à l’invitation du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali. (APS)

