La 19ème édition du Salon professionnel de la production agroalimentaire “Djazagro” se tiendra du 30 mai au 2 juin prochains au Palais des expositions d’Alger avec une représentation internationale attendue de 70%, ont indiqué jeudi dans un communiqué les organisateurs de cette manifestation.

L’événement prévoit d’accueillir près de 500 exposants de 25 pays dans six secteurs : le conditionnement et l’emballage alimentaire, l’hygiène et l’analyse industrielle, la manutention, le transport et le stockage, matériels et équipements ainsi que les matières premières et les produits semi-finis.

Selon les organisateurs du salon, plus de 20.000 professionnels sont attendus dans les secteurs des industries agroalimentaires, de la boulangerie-pâtisserie, de l’hôtellerie-restauration, des importateurs-exportateurs et des distributeurs d’équipements.

A cette occasion, Djazagro récompensera pour la première fois, a? travers le concours “Djaz’Innov”, les meilleurs équipements produits et services innovants dans le domaine de l’agroalimentaire, fait savoir la même source.

Pour ce concours, l’appel à candidature est ouvert aux exposants jusqu’au 29 avril directement sur le site internet de Djazagro. Un jury d’experts déterminera en mai une sélection officielle des nominés, alors que les lauréats seront déterminés le premier jour du salon et les prix remis le soir même.

De plus, un nouvel espace baptisé “Tendances & Innovations”, où seront exposés les produits des nominés de Djaz’Innov, accueillera des conférences sur les tendances de l’agroalimentaire et des présentations de produits des exposants.