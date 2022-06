Le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) a signé une convention cadre de partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie (ENSA), a indiqué dimanche l’organisation patronale dans un communiqué. «La recherche et l’innovation sont des facteurs déterminants de la compétitivité des entreprises. Un partenariat concret entre les entreprises et les chercheurs est incontournable pour prendre en charge en amont les impératifs de développement et de diversification des productions agricoles afin de renforcer l’intégration effective de ces productions dans l’industrie agroalimentaire», souligne la même source. A cet effet, la convention signée entre le CREA et l’ENSA permettra l’accueil sur les sites industriels des entreprises adhérentes au CREA des étudiants stagiaires du système LMD (Licence/Master/ Doctorat), l’échange des connaissances et de compétences techniques et scientifiques, la valorisation des résultats de la recherche des laboratoires de l’ENSA, la création d’équipes mixtes de recherche entre les laboratoires R&D des entreprises adhérentes au CREA et les enseignements-chercheurs de l’ENSA. A terme, ce partenariat s’étendra également aux domaines du développement des compléments alimentaires, des produits pharmaceutiques et cosmétiques dans le cadre de la sécurité sanitaire, fait savoir le CREA. A noter que cette signature est intervenue à l’occasion d’une rencontre d’une délégation du CREA et les enseignants-chercheurs de l’ENSA dans le cadre des travaux de la commission du CREA «compétences-formation-universités». «Le CREA aspire à contribuer activement à l’édification d’une économie forte, avec entre autres, une agriculture diversifiée garantissant la sécurité alimentaire de l’Algérie et constituant un socle solide pour une industrie agro-alimentaire algérienne intégrant des substances naturelles algériennes», note le communiqué. n

