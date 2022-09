Par Nadir Kadi

Le porte-parole du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Messaoud Dridi, a estimé, hier, que la récolte des céréales de la saison devrait donner lieu à des résultats satisfaisants. Le responsable, interrogé par la Radio nationale, a par ailleurs déclaré que les «préparations» et les «anticipations» du secteur de l’agriculture seraient également visibles lors de la saison 2022-23. Le ministère travaillant par ailleurs sur le long terme à la multiplication des surfaces agricoles irriguées, avec l’objectif de 2,5 millions d’hectares en 2030.

Le porte-parole du secteur a insisté sur la stratégie mise en place par le ministère, notamment l’adoption de processus scientifiques, le lancement du programme d’électrification, ou encore le travail de terrain consistant à prodiguer des conseils pour une «meilleure utilisation de l’eau issue des puits». Messaoud Dridi a, en ce sens, fait savoir, à propos de la production des céréales, que le ministère de l’Agriculture et du Développement rural en collaboration avec l’échelon local a «veillé à une excellente préparation du programme (…) Nous avons lancé une directive pour l’ouverture de guichet unique au profit des investisseurs, agriculteurs et producteurs de céréales» ; ces guichets avaient, en effet, été ouverts dès le 25 juillet dernier. Et dans cette logique, rappelant les directives de la présidence sur la nécessité d’assurer une certaine sécurité alimentaire, le responsable auprès du secteur de l’agriculture ajoute : «Nous nous attendions à une récolte très acceptable, la récolte de l’année sera meilleure que celle de la saison précédente.» Quant aux projets en cours dans le domaine de la production des céréales, et plus globalement de l’agriculture, M. Dridi précise : «Notre objectif est d’augmenter les zones irriguées pour arriver à une meilleure productivité agricole (…) A l’heure actuelle, 1,47 million d’hectares sont irrigués. Et d’ici 2030, nous devons atteindre 2,5 millions d’hectares (…) Quant aux zones déjà irriguées, nous avons 939 000 hectares équipés de matériel agricole moderne et économe en eau».

Le porte-parole Messaoud Dridi est par ailleurs revenu hier sur la gestion des «suites» des derniers incendies, et notamment des opérations de recensement et d’indemnisation des agriculteurs impactés par des pertes matérielles. Ainsi, on apprenait hier que les commissions spéciales, installées dès le lendemain des principaux feux, les 17 et 18 août dernier, continuent actuellement le recensement. «Cette opération continue à l’heure actuelle», le bilan provisoire laisse cependant apparaître, selon la même source, que les «dégâts sont nombreux, notamment en ce qui concerne le bétail, ovin et bovins, les arbres fruitiers et le patrimoine forestier».

Quant au lancement des indemnisations, il a rappelé que la commission nationale installée au niveau du ministère de l’Intérieur, avec pour mission de réceptionner les rapports des walis, a déjà lancé «l’opération d’indemnisation cette semaine pour les régions de Souk Ahras, Batna et Taref». Comme il a tenu à «encourager les agriculteurs et les investisseurs dans le domaine à assurer leurs récoltes contre les risques d’incendie ou d’inondation».

Articles similaires