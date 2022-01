Excellente nouvelle pour les céréaliculteurs. Ils vont, en effet, pouvoir bénéficier d’augmentation sur le prix à la production des céréales toutes variétés confondues. Une décision qui a été prise par le chef de l’Etat lors du Conseil des ministres qui s’est tenu dimanche dernier.

Par Bouzid Chalabi

Un nouveau barème de prix d’achat par l’Etat auprès des producteurs de blé tendre, dur, orge et avoine, qui vise selon le communiqué du Conseil des ministres, à intensifier la production nationale des céréales. Décision fort indiquée dès lors où les récoltes annuelles sont en nette infériorité par rapport aux besoins de consommation du pays. Ce qui le rend grandement tributaire de grands volumes d’importation pour combler le déficit.

C’est donc une augmentation de 1 500 DA par quintal produit de blé dur et tendre, passant ainsi respectivement de 4 500 DA/q à 6 000 DA/q et 3 500 à 5000 DA. Pour l’avoine, une hausse de 1 600 DA (1 800 à 3 400 DA) et, enfin, l’orge de 900 DA (2 500 DA à 3 400 DA). Des hausses qualifiées de très intéressantes par l’ensemble des présidents de Chambre d’agriculture de wilaya, à vocation céréalière, que Reporters a pu approcher hier lundi. De son côté, le président de la Chambre nationale de l’agriculture Mohamed Yazid Hambli a souligné, au micro de la Radio nationale, que «la décision du Président de la République d’augmenter les prix d’achat des blés tendre et dur ainsi que l’orge et l’avoine auprès des agriculteurs va encourager les céréaliculteurs à produire plus et ainsi voir la filière accélérer son rythme de développement». Ce dernier a par ailleurs soutenu à cette même occasion : «La décision était très attendue par les agriculteurs à la suite de l’augmentation des prix des moyens de production, alors que le prix d’achat des céréales aux agriculteurs est resté inchangé depuis 2008.». Sur ce dernier point, le consultant et expert agricole Mohamed Nouad, contacté par nos soins, fait savoir que «le barème en vigueur étant devenu obsolète car il a été établi sur la base des prix des blés de 1988, c’est-à-dire 100 DA le quintal. Toujours dans ce même ordre d’idées, cette même source précise que «la dernière révision des prix des blés locaux (tendre et dur) remonte à 2007. Le prix du quintal de blé dur est fixé à 4 500 dinars contre 3 500 dinars pour le blé tendre». Comme il rappelle que le barème de bonification et de réfaction n’a pas été révisé depuis 1988. Ajoutant enfin dans ce même sillage : «Le barème de bonification et de réfaction qui donne une prime aux blés de qualité est largement dépassé. Du coup une révision à la hausse de la tarification s’impose.

De son côté, le professeur Ali Daoudi, agroéconomiste, également contacté par nos soins, nous a fait part de son approche sur la nouvelle tarification. Il a ainsi soutenu d’emblée que «c’est une très bonne mesure car elle pourrait inciter les céréaliculteurs à produire plus». «Si, toutefois, ces augmentations sur le prix de vente compenseront les dépenses à la hausse sur les intrants et les engrais, car leurs tarifs n’ont cessé de grimper ces dernières années», s’est-il interrogé. Arguant par là «si ce n’est pas le cas, il ne faudra pas trop s’attendre à ce que cette catégorie s’investisse plus dans sa spécialité». Pour le professeur, cette nouvelle tarification «ne sera pas suffisante et se traduira par des effets limités». Et d’expliquer dans ce sens : «Il y a d’autres facteurs qui doivent être pris en considération si l’on veut booster nos récoltes céréalières.» Dans cette perspective, il citera les facteurs les plus pertinents : «Multiplier les surfaces emblavées seulement où il y a disponibilité de l’eau pour pouvoir faire dans l’irrigation d’appoint, car continuer à dépendre de la pluviométrie est contre-indiqué dans le contexte climatique actuel. Et, en parallèle, privilégier les aides aux céréaliculteurs sous forme d’assistance technique et scientifique.»

Soulignons enfin que des experts agronomes se rejoignent à dire : « Certes la nouvelle tarification peut être incitative, mais le plus important, c’est de subventionner les facteurs de production.» Tandis que d’autres jugent que la relance de la filière céréales «passe par une réforme profonde qui puisse inciter les agriculteurs à moderniser leurs exploitations et à produire des blés en quantité et en qualité».