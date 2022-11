Pas moins de 192 céréaliculteurs de la wilaya de M’sila ont bénéficié du crédit R’fig au titre de la saison agricole 2022/2023, ont annoncé mercredi les services de la wilaya. En comparaison avec la saison agricole 2021/2022, le nombre de céréaliculteurs ayant bénéficié du crédit R’fig a été ainsi augmenté de plus de 100 bénéficiaires, au titre de l’actuelle saison, selon les services de la wilaya de M’sila qui ont expliqué cette hausse par les campagnes de sensibilisation organisées par les services de l’Agriculture en vue d’inciter les céréaliculteurs a bénéficié de ce crédit «sans intérêt», d’une valeur de plus de 23 millions de dinars. Les 192 céréaliculteurs activent dans les localités de Maârif, Ouled Mansour, Hammam Dalâa, Bensrour, Bousâada et Sidi Amhamed, ont indiqué les mêmes services. La production céréalière annuelle est estimée à plus de 900.000 quintaux, ont noté les mêmes services rappelant que l’activité céréalière se pratique sur une superficie de 19. 000 hectares. Une quantité à plus de 250.000 quintaux de céréales a été remise en 2022 à la Coopérative de céréales et légumes secs (CCLS), selon les services de la wilaya de M’sila.

Articles similaires