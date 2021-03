Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani a opéré un mouvement au niveau des certaines Directions de wilaya et d’établissements relevant du secteur, a indiqué mardi un communiqué du ministère. Ce mouvement a touché, «dans un premier temps», dix (10) Directions des services agricoles, l’Office national des terres agricoles (ONTA), l’Institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne et celui des cultures maraichères et industrielles ainsi que l’Agence nationale pour la conservation de la nature (ANN), a précisé le communiqué. Accueillant au siège du ministère les nouveaux directeurs, M. Hemdani a affirmé que «ce changement vise à impulser une nouvelle dynamique au niveau des administrations et établissements techniques relevant du secteur, et à accélérer la mise en œuvre de la feuille de route du secteur de l’agriculture et du développement rural 2020-2024». Le ministre a également instruit les nouveaux responsables d’intensifier le travail sur le terrain, de se rapprocher des agriculteurs et des éleveurs, de prendre en charge leurs préoccupations et de faire connaitre les différents dispositifs de soutien disponibles. S’agissant de la préparation de la saison moisson-abattage (céréales et navette d’hiver), M. Hemdani a exhorté ces directeurs à prendre des mesures anticipatives et à fournir les moyens nécessaires en vue de l’organisation des opérations de moisson-abattage, a conclu la même source.

Articles similaires