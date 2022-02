Le décret fixant les nouveaux prix d’achat des céréales par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) auprès des producteurs dans le cadre du développement de la production nationale a été publié dans le dernier journal officiel (n 9). Il s’agit du décret exécutif n22-56 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les prix à la production du blé dur, du blé tendre, de l’orge et de l’avoine, signé par le Premier ministre et ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane. En vertu de ce texte, les prix d’achat à la production d’un quintal de céréales, livrés par les producteurs à l’OAIC au niveau des points de collecte des organismes stockeurs, sont fixés à 6000 DA/q pour le blé dur, à 5000 DA/q pour blé tendre, à 3400 DA/q l’orge et à 3400 DA/q l’avoine. Selon le décret, les prix à la production fixés s’entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par la réglementation en vigueur. Ces prix peuvent être aussi modifiés compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par la réglementation, est-il précisé. Les dispositions du décret peuvent faire l’objet, en tant que de besoin, d’un arrêté conjoint du ministre de l’Agriculture et du développement rural et du ministre des Finances, a-t-on également mentionné.

