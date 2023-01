Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhafid Henni, a présenté, mardi à Alger, un exposé devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre de l’examen du règlement budgétaire pour l’exercice 2020, indique un communiqué de l’APN. Lors d’une séance présidée par Lakhdar Salmi, président de la Commission, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, M. Henni a affirmé que « la place occupée par le secteur de l’agriculture et du développement rural dans le système économique du pays se veut un résultat logique de la politique de développement engagée par l’Etat, fondée sur l’augmentation de la production agricole, la création de richesses, l’amélioration des conditions de vie des habitants des zones rurales, la création de postes d’emploi, la préservation des ressources naturelles et leur exploitation rationnelle et durable ». Dans son exposé, le ministre a souligné que la consommation globale du budget affecté au secteur a dépassé le montant consacré à l’exercice 2020, et ce, en raison du solde restant qui avait été utilisé pour la mise en œuvre des programmes en cours de réalisation. Concernant les crédits de paiement estimés à 8286 milliards de dinars, 4809 milliards de dinars ont été consommés, ajoute la même source. La consommation globale via les fonds d’affectation spéciale a dépassé le montant consacré à l’exercice 2020, grâce aux soldes positifs de ces comptes utilisés pour le financement des programmes réalisés au courant de l’année. Dans son allocution, le président de la commission a souligné que la stratégie adoptée par l’Etat veille à habiliter l’agriculteur et à aplanir les difficultés dressées devant les investisseurs, avec la valorisation des différentes superficies agricoles et l’élargissement des différentes branches en vue d’insuffler une nouvelle dynamique et de réaliser un saut qualitatif dans le secteur agricole en Algérie. Les députés ont salué, à l’occasion, les décisions prises par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune en 2022, en ce qui concerne le matériel agricole et les engrais, préconisant la révision des travailleurs du secteur de l’agriculture, la promotion de l’investissement, l’exploitation de la richesse hydrique et la promotion de la production locale laitière et maraichère. Ils ont plaidé également pour l’extension du champ de recrutement des vétérinaires et le règlement de la situation des fonctionnaires de l’Office national de développement des élevages équins et camelins (ONEEC).

