Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a annoncé, mercredi dans un communiqué, que plusieurs mesures “immédiates” ont été prises pour la régulation de la filière des viandes rouges afin de développer la filière, préserver les races et assurer au citoyen un produit de “qualité et à un prix raisonnable”.

Ces mesures ont été prises à l’unanimité par les différents acteurs de la filière lors d’une rencontre nationale consacrée au débat autour de la question de la régulation de la filière des viandes rouges, présidée mardi, par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, précise la même source.

Il s’agit de l’intensification du système tripartite portant coopération entre l’éleveur et l’Office national des aliments de bétails (ONAB) en vue de fournir des aliments de bétail à un prix fixe de 2600 DA/quintal, et le groupe l’Algérienne des viandes rouges (ALVIAR) chargé de l’achat du produit et de sa généralisation dans toutes les régions et ce en réponse à la demande des éleveurs pour assurer la stabilité de la profession et la disponibilité des aliments de bétail à des prix étudiés, souligne le communiqué.

Par ailleurs, il a été décidé de fermer les marchés de bétail durant la grande opération de recensement du cheptel tout en autorisant la commercialisation directe des têtes ovines (de l’éleveur au battoire) afin de garantir la disponibilité du produit.

Il s’agit en outre de rappeler aux professionnels que l’opération de recensement de bétail et la création d’une base de données s’effectue sous la supervision des walis chargés du suivi de cette opération importante.

Assurer l’orge directement aux éleveurs avec des quantités double (18 kg/mois contre 9kg/mois en 2021), faciliter l’opération de transport de la viande “bovine” du Sud à partir des bovins abattus dans les abattoirs des wilayas de Tamanrasset et Adrar en attendant d’élargir cette mesure à d’autres wilayas, sont entre autres mesures prévues, selon la même source.

A cet effet, il sera procédé, à partir de janvier 2023, à la mise en service de deux laboratoires d’analyses vétérinaires dans les wilayas d’Adrar et de Tamanrasset, placés sous la tutelle de l’Institut national de la médecine vétérinaire, chargés d’analyser les échantillons de bétails avant leur abattage, ce qui permettra de réduire les délais d’obtention des résultats de 20 à 2 jours.

Une autorisation exceptionnelle a été accordée à l’Algérienne des viandes rouges (ALVIAR) pour la commercialisation de la viande bovine fraiche à des quantités étudiées, à partir de janvier 2023, le but étant d’approvisionner et de réguler le marché, avec la prise des mesures adéquates susceptibles de mettre fin à l’activité des intrus parmi les médiateurs et les spéculateurs qui ne font pas partie des éleveurs et des professionnels, et de développer une base de données de la profession, note le ministère.

Lors de la rencontre, M. Henni a souligné l’importance de la filière des viandes rouges dans le renforcement de la sécurité alimentaire, rappelant les mesures prises pour l’organisation et la régulation de cette filière stratégique.

Il a insisté, en outre, sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour garantir au client une viande de qualité à des prix raisonnables, rappelant la série de mesures incitatives et le soutien, voire l’accompagnement assuré par l’Etat pour développer cette filière.

Le ministre a souligné aussi l’importance d’exploiter les potentialités importantes, dont dispose le pays. A cette occasion, le ministre a mis en avant “le rôle pionnier de l’Algérie pour assurer sa sécurité alimentaire grâce à la mise en œuvre stricte des engagements du président de la République contenus dans le plan d’action du Gouvernement et la feuille de route des différentes filières agricoles à l’horizon 2025, 2030 et 2035”, poursuit la même source.

M. Henni a appelé les éleveurs et les professionnels à l’impératif de participer au succès de la grande opération de recensement national du cheptel via les technologies modernes afin d’identifier le cheptel et de localiser sa position géographique.

Pour sa part, le SG de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Abdellatif Dilmi, s’est félicité de la série de mesures prises par l’Etat au profit des éleveurs pour le développement de la filière, rappelant l’importance de la vision participative adoptée par le ministère à travers l’ouverture des portes de dialogue avec tous les intervenants et les partenaires et permettant de lever les obstacles et de relever tous les défis. Il a souligné la nécessité pour toutes les professions de s’organiser en coopératives, saluant la vision participative et prospective adoptée actuellement qui permettra de développer les méthodes de production et d’assurer la disponibilité du produit.

De leur côté, les principaux acteurs et professionnels de la filière ont évoqué, lors du débat, l’importance de recenser et d’identifier le cheptel, de mettre un terme à l’activité des intermédiaires et des spéculateurs et à la hausse des prix des viandes rouges, de promouvoir et d’encourager la consommation des viandes rouges des wilayas du Sud, disponibles et de bonne qualité.