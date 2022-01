Une délégation d’opérateurs américains dans le domaine de l’agriculture intéressés par l’investissement en Algérie, effectue du 15 au 23 janvier courant une tournée à travers plusieurs wilayas en vue d’explorer des opportunités de partenariat, a appris l’APS auprès du Conseil d’affaires algéro-américain (USABC) qui organise cette visite en collaboration avec l’ambassade d’Algérie à Washington.

Baptisée “US agriculture road show to Algeria 2022”, cette initiative permettra à 14 cadres représentant sept entreprises américaines qui opèrent dans différentes filières agricoles de visiter des sites et de rencontrer des agriculteurs algériens dans neuf wilayas du pays (Oran, Mostaganem, Mascara, Annaba, Souk Ahras, Guelma, Khenchela, El Oued et Hassi Messaoud) afin de discuter d’opportunités d’affaires.

Parmi les entreprises américaines qui seront représentées lors de cette caravane, on citera la société AgRI International spécialisée dans les solutions agricoles clés en main, la société Roberts International Agricultural Development LLC qui active dans la production laitière et dans la construction de parcs d’engraissement de bovins de boucherie, et Texas Biotechnology Inc. ayant développé une gamme de produits de bio-régénération des sols. Prendront part également à cette tournée, la société Five-G Consulting Inc. qui propose l’expertise de ses ingénieurs dans la planification d’installations de fermes laitières, ou encore Reinke qui propose, notamment, des solutions d’irrigation.

On notera, également, la présence des représentants de la société Staheli West Inc. fournissant des machines de mise en balles de foin/fourrage, et ceux d’Atlas Group qui “a réussi de nombreux projets en Algérie dans les secteurs de la construction et de l’agriculture”, selon l’USABC.

Lors de leurs différentes escales les experts américains feront des présentations dans des domaines tels que l’irrigation, l’alimentation du bétail, la conception du modèle américain des fermes laitières, les nouvelles technologies dans la conception, la construction, la conception et l’exploitation de la ferme laitière ou comment gérer l’agriculture à grande échelle en utilisant le matériel adéquat.

Les membres de la délégation américaine pourront, également, présenter leurs entreprises devant le ministère de l’Agriculture du Développement rural, ainsi qu’aux membres de la Chambre nationale d’agriculture, et des agriculteurs de la région d’Alger, à l’occasion de la tenue de la conférence américaine sur l’agriculture en Algérie le 22 janvier.

Ils pourront, en outre, le même jour tenir des réunions d’affaires avec leurs homologues algériens organisées, notamment, par la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC).