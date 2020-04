C’est hier dimanche, à partir de la région d’Aoulef dans le centre-est de la wilaya d’Adrar, qu’a été donné le coup d’envoi de la campagne moissons-battage 2020. Un choix nullement fortuit, car c’est dans cette contrée du Grand-Sud que la surface emblavée en céréales est des plus importantes. Selon le Directeur du contrôle et du développement de la production agricole, au niveau du département ministériel de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Kharoubi, qui présidait la cérémonie, le ministère du secteur a mobilisé d’importants moyens humains et matériel «afin de réunir les conditions de réussite de la campagne 2020», a-t-il indiqué sur les lieux, où une dizaines de moissonneuses-batteuses s’apprêtaient à entrer en action sous les yeux de l’ensemble des céréaliculteurs de ladite wilaya ainsi que des cadres de la Direction des services agricoles (DSA). Mohamed Kharoubi a en outre indiqué à cette occasion, qu’à travers toute cette mobilisation, le but recherché est « d’assurer un encadrement efficace de la campagne de moissons-battage 2020». Ce dernier a également évoqué les grands efforts consentis dans la filière, notamment au niveau de la recherche scientifique et de l’accompagnement technique des producteurs pour augmenter la production et la productivité et gagner le pari de l’autosuffisance dans les filières blé dur et orge.

La Directrice de la DSA, Sabrina Boucedra, qui a aussi pris la parole, a fait savoir à propos des prévisions de la récolte dans sa wilaya qu’«elle sera meilleure que celle de la campagne précédente». Avançant même «un rendement prévisionnel en blé dur autour de 45 quintaux/ha. Ce qui est nettement supérieur à la moyenne nationale qui varie entre 17 et 19 q/ha mais avec des niches supérieures atteignant par endroit les 40 q/h. Notons que dans le Grand-Sud, la céréaliculture se fait sur de grands périmètre arrosés par des pivots mobiles. Il y a lieu de rappeler concernant le déficit pluviométrique, enregistré au mois de mars, que le ministre de l’Agriculture avait admis, lors de son passage dernièrement sur les ondes de la Radio nationale, que les prévisions de récolte de la campagne moissons-battage 2020 seront tout au moins égales à la campagne précédente qui s’est soldée par l’engrangement de 59 millions de quintaux toutes variétés de céréales confondues. Toujours à propos de prévision de récoltes, des agronomes conviennent qu’elles pourraient être revues à la hausse compte tenu des pluies intermittentes observées tout au long de ce mois d’avril. En effet, selon ces derniers, elles interviennent en temps opportun étant donné que les champs emblavés sont en période de montaison, c’est-à-dire que les épis ont besoin d’eau nécessaire pour une bonne maturation des grains.

Rappelons enfin que la surface totale emblavée en céréales durant la campagne labours-semailles 2019-2020 s’est élevée à 3,3 millions d’hectares. n

