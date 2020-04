La mise en application de la loi 10/03, qui fixe les conditions d’exploitations agricoles, l’Office national des terres agricoles (ONTA) a remis récemment pas moins de 6 101 actes de concession à des fellahs de la région d’El Tarf, qui attendaient une telle décision depuis des années.

Ils auront à exploiter, selon la Directrice de l’ONTA une superficie globale de plus de 28 000 hectares, situés dans plusieurs communes de la wilaya. Par ailleurs, on apprend de sources crédibles que des conventions de partenariat ont été conclues avec de nombreux investisseurs intéressés par les activités agricoles, afin de pouvoir mettre sur rail pas moins de 300 projets ciblant plusieurs créneaux agricoles. A ce sujet, il est à souligner au passage que la superficie agricole ciblée par le partenariat avoisine les 2 000 hectares environ. Notre source souligne que 587 hectares seront consacrés particulièrement aux arbres fruitiers dont 163 hectares d’agrumes déjà concrétisés dans la plaine ouest de la wilaya. Notons au passage qu’une première opération de concession a eu lieu dans les années 2000 dont plusieurs jeunes intéressés par ce créneau porteur avaient bénéficié dans la localité de Metrouha (El Tarf). Ces terres situées aux abords de la RN82 sont plantées de plusieurs sortes d’arbres fruitiers. Les propriétaires écoulent les fruits sur place mais au même prix pratiqué sur les marchés de légumes et fruits. Enfin, il est à souligner que la wilaya d’El Tarf est une wilaya agricole, touristique et aquatique par excellence. Ces trois secteurs accusent, selon des spécialistes et vulgarisateurs agricoles, un retard considérable car les responsables qui se sont succédé sur cette wilaya n’ont pas eu la volonté de les exploiter judicieusement. La wilaya d’El Tarf pourrait exploiter une superficie agricole globale de l’ordre de 84 000 hectares dont 74 173 hectares de superficie agricole utile, elle compte en outre 12 000 exploitations agricoles dont 6 000 de statut privé, 1 161 exploitations agricoles collectives pour une superficie de 23 563 hectares et 1 520 exploitations agricoles individuelles totalisant 6 548 hectares et 6 fermes-pilotes réparties à travers les 24 communes que compte la wilaya d’El Tarf. M. B.