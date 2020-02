Pas moins de 19 852 têtes bovines ont été vaccinées contre la fièvre aphteuse et 18 611 bovins contre la rage, depuis le lancement de l’opération de vaccination de rappel contre la fièvre aphteuse et la rage au mois de décembre. Selon le responsable des services vétérinaires de Sidi Bel Abbès, l’opération a permis à cette date d’atteindre 16% de têtes vaccinées contre la fièvre aphteuse et 71,58% pour la vaccination anti rabique sur un cheptel ciblé de 26 000 têtes bovines. L’inspection vétérinaire a mandaté 54 vétérinaires privés, mobilisés à travers les 6 zones de la wilaya, pour la réussite de la campagne. Les services de l’inspection vétérinaire de Sidi Bel Abbès attendent l’arrivée du quota de vaccins contre la peste des petits ruminants, pour lancer la campagne à la mi-février. Une dernière opération à laquelle doivent prétendre tous les éleveurs pour la vaccination de leur cheptel ovin et caprin. N. B.

