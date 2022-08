Par Feriel Nourine

Alors que les foyers de feu sont en train de se manifester dans plusieurs régions du pays ces derniers jours, l’assurance contre les incendies fait de nouveau parler d’elle, à travers des statistiques qui mettent en avant une avancée de cette branche d’activité au niveau des compagnies nationales d’assurance.

Ces dernières réunies ont enregistré un chiffre d’affaires de 16,1 milliards de DA, pour l’assurance «Incendie et risques divers» durant le premier trimestre 2022, soit une progression de 7,5% par rapport à la même période de l’année dernière.

Ce montant représente 17,2% du CA global affiché par le secteur pour le compte des trois premiers mois de l’année

C’est ce qui est mentionné dans le dernier rapport du Conseil national des assurances (CNA) qui justifie cette croissance par la «performance enregistrée par la sous-branche Incendie, explosions et éléments naturels», avec un taux de croissance de 17,2%, en montant, et 16,5% en termes de nombre de contrats.

La croissance positive enregistrée par la branche IRD exclut cependant les «Assurances agricoles» dont le rendement est resté faible durant la période référence. Pis encore, cette branche s’est contentée d’un CA de 507,9 millions de dinars, soit un recul de 15,3% par rapport au premier trimestre 2021, selon la même source. Elle est même la seule assurance à avoir évolué dans une tendance descendante chez les sociétés d’assurances de dommages. Lesquelles ont totalisé un chiffre d’affaires de 39,2 milliards de DA, en hausse de 6% par rapport au premier trimestre 2021. Une hausse «générée par la croissance constatée au niveau de toutes les branches», à «l’exception de la branche Agricole» qui recule de 15,3% comparativement au 31/03/2021», souligne le CNA. Certes, les assurances agricoles comptent plusieurs sous-produits qui n’ont pas un lien direct avec les incendies, mais l’activité des agriculteurs reste constamment sous la menace de ce type de catastrophe, et d’autres catastrophes aussi. Ce qui avait d’ailleurs poussé les professionnels à réagir aux incendies qui avaient ravagé un nombre impressionnant de terres cultivables et causé d’importants dégâts à leurs propriétaires. Ces professionnels ont plaidé pour la sensibilisation de cette branche pour assurer le patrimoine des sinistrés en cas d’incendie.

Une sensibilisation qui est en train de se faire, selon le DG de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Cherif Benhabiles : «La demande d’assurance chez les agriculteurs a augmenté d’un pourcentage important par crainte des incendies», a indiqué M. Benhabilès au quotidien Echourouk, précisant que «le nombre d’agriculteurs assurés au niveau national a aujourd’hui dépassé 26 %, alors qu’il était équivalent à 20 % il y a des années et à 15 % avant».

Cette évolution indique que «le processus de sensibilisation se poursuit pour augmenter le taux d’assurance au cours de la prochaine étape», a ajouté le DG de la CNMA. Ce dernier a, par ailleurs, fait savoir que le processus d’indemnisation des agriculteurs sinistrés se déroule dans un délai «d’une semaine à 10 jours au maximum», tandis que les assurés gravement touchés reçoivent des avances financières une fois l’incendie inspecté, à condition que le reste des versements soit payé dès que l’expert complète le processus d’inventaire et d’évaluation. «Ces procédures sont menées aujourd’hui à plein régime, après la numérisation des directions et des services d’indemnisation et de paiement, et l’émission de rapports», a affirmé l’intervenant.

