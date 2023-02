PAR NAZIM BRAHIMI

La violence sous toutes ses formes et expressions gagne du terrain jusqu’à installer la peur dans les esprits.

Agressions à l’arme blanche, assassinats par balles, des gangs qui sèment la terreur dans les quartiers, vols de locaux commerciaux, autant de faits qui se produisent quotidiennement dans nos villes et villages.

La cote d’alarme est plus que jamais tirée et la succession des meurtres et crimes est manifestement le marqueur d’une situation plus qu’inquiétante.

La wilaya de Skikda, théâtre d’un crime odieux qui a coûté la vie la semaine dernière à l’avocat Chaoui Djamel Eddine, n’a pas encore surmonté la douleur et l’émoi nés de cet acte, qu’elle est à nouveau bouleversée par un nouveau drame, qui s’est produit le week-end dans la commune d’Ouldja Boulballout, daïra d’Aïn Kechra.

Un homme a été en effet tué par ses voisins qui lui ont tendu un guet-apens, selon des sources locales et des pages d’information de l’actualité de l’antique Rusicada, des sources qui ajoutent que le corps a été enterré dans un coin perdu d’un relief avant que les services de sécurité ne soient informés.

Cette affaire qui n’a pas encore révélé ses secrets (il faudrait attendre les conclusions des services de sécurité) est ainsi venue ajouter de l’angoisse aux populations locales surprises par la succession de ces actes en un laps de temps très court dans la wilaya de Skikda plutôt réputée pour sa sérénité.

La wilaya d’Alger a été également le théâtre d’un crime, qui s’est soldé par le meurtre de deux personnes qui seraient venues de Bordj Bou Arreridj à Alger pour une transaction d’argent en devise et qui a tourné au drame.

C’est ce qu’a indiqué avant-hier (vendredi), un communiqué de la Gendarmerie nationale, selon lequel les éléments de la section de recherches de la Gendarmerie nationale de Cheraga (Alger) ont démantelé un réseau criminel composé de huit individus dont une femme et deux étrangers, impliqués dans le meurtre de deux personnes.

« Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la section de recherches de la Gendarmerie nationale de Chéraga ont démantelé un réseau criminel composé de huit individus dont une femme et deux étrangers, impliqués dans le meurtre atroce de deux personnes originaires de la wilaya de Bordj Bou Arreridj », a précisé le communiqué.Cette opération a eu lieu suite à une plainte auprès des services de la Gendarmerie nationale pour signaler la disparition de deux personnes originaires de la wilaya de Bordj Bou Arreridj qui s’apprêtaient à effectuer une transaction d’achat de devise avec un individu à Alger, a souligné la même source.

« Après intensification des investigations, les éléments de la Gendarmerie nationale aidés d’un indicateur ont réussi à arrêter les membres du réseau et ont pu découvrir l’endroit où se trouvaient les deux victimes assassinées », a fait savoir la Gendarmerie nationale.

Après finalisation des procédures légales et en coordination avec les juridictions compétentes, les mis en cause ont été déférés devant le tribunal de Chéraga, conclut la même source alors que ces derniers sont passés aux aveux, selon des images de télévisions diffusées depuis vendredi soir.

A l’évidence, la succession de ces actes et ce qu’ils génèrent comme inquiétudes, angoisses dues au sentiment d’insécurité dans certains endroits publics relance le débat quant à la démarche des pouvoirs publics visant à neutraliser les bandes armées et autres auteurs de crimes. « Il y a urgence d’apporter une réponse à une revendication de sécurité publique de la population face à des groupes de malfaiteurs dont les délits et les crimes », a souligné Mustapha Khiati, président de la Forem, déplorant une réalité selon laquelle « le crime est devenu banal et chaque jour se produit une scène de violence ».

Il y a plus de deux ans, en septembre 2020 précisément, le Parlement a adopté le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers.

Le texte énonce « une peine allant de 2 jusqu’à 20 ans de prison ou à la perpétuité en cas de décès (de victimes) contre ces bandes de quartiers », alors qu’il est considéré comme une « bande de quartiers », « tout groupe, sous quelque dénomination que ce soit, composé de deux personnes ou plus, appartenant à un ou à plusieurs quartiers d’habitation, qui commet un acte ou plus dans le but de créer un climat d’insécurité, à l’intérieur des quartiers ou dans tout autre espace, ou dans le but d’en assurer le contrôle, en usant de violences morales ou physiques, exercées à l’égard des tiers, en mettant en danger leur vie, leurs libertés ou leur sécurité ou en portant atteinte à leurs biens, avec port ou utilisation d’armes blanches ». n

