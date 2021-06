La Sûreté de la daïra de Bab el Oued a procédé à l’arrestation de cinq individus suspectés d’avoir agressé 3 joueurs du Mouloudia d’Alger le 17 juin dernier au stade Ferhani. Les personnes arrêtées sont âgés entre 23 et 28 ans, dont quatre élisent domicile à Alger et le cinquième à Boumerdès.

Après la finalisation des procédures judiciaires, elles ont été présentées devant le procureur de la République à Bab El Oued.

Parmi les cinq arrêtés, quatre ont été condamnés à 18 mois de prison ferme et une amende de 10 millions de centimes alors que le cinquième a bénéficié de la relaxe.

Articles similaires