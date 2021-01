Abdelaziz Djerad a réclamé ce mercredi de la transparence dans la gestion du dossier relatif à l’attribution des agréments aux concessionnaires automobiles, selon un communiqué des services du Premier ministre, publié à l’issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement. « Pour ce qui est du traitement des dossiers de concessionnaires et de constructeurs de véhicules et de motocycles, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a chargé le ministre de l’Industrie d’accélérer le rythme de traitement des dossiers introduits au niveau du Comité technique placé auprès de son secteur et de veiller à l’exigence de transparence dans ce domaine », selon le communiqué.

Lire également l’article de « Reporters »: