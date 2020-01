Cinq nouveaux membres ont intégré le bureau exécutif du Comité olympique et sportif algérien (COA), lors de l’Assemblée générale extraordinaire (AGEx) tenue hier au siège de l’instance olympique à Ben-Aknoun (Alger). Lors de cette AGEx qui s’est déroulée en présence de 50 fédérations dont 16 olympiques sur les 87 que compte l’assemblée générale du COA, les membres ont procédé au remplacement de cinq membres du bureau exécutif, à l’issue d’un vote partiel à bulletin secret.

Les membres ayant intégré le bureau exécutif du COA sont : Bouaoud Abdelmadjid (64 voix), président de la Fédération des sociétés d’aviron et de canoë-kayak (FASACK), Rabah Bouarifi (61 voix), président de la Fédération de basket-ball (FABB), Lemouchi Mustapha (46 voix), président de la Fédération de volley-ball (FAVB), Benalloua Yazid (44 voix), président de la Fédération de taekwondo (FAT) et Abderezzak Lazreg (39 voix), président de la Fédération de tir sportif (FATS).

Les nouveaux élus remplaceront à cette occasion les cinq «exclus» qui ont contrevenu aux obligations de présences aux réunions du bureau exécutif, conformément aux règlements et statuts intérieurs de l’instance olympique. Il s’agit de Salim Raouf Bernaoui, président de la Fédération d’escrime (FAE), Larbi Abdellaoui, président de la Fédération d’haltérophilie (FAH), Hakim Boughadou, président de la Fédération de natation (FAN), Sofiane Zahi, président de la Fédération de gymnastique (FAG) et Nabil Sadi, ex-président de la Fédération de boxe (FAB).

Dans son allocution à l’ouverture des travaux, le président du COA, Mustapha Berraf, a expliqué aux membres présents que cette AGEx est organisée «conformément aux articles 33 et 35 des statuts et règlements adoptés par l’assemblée générale et approuvés par le Comité international olympique (CIO)». «Nous sommes dans l’obligation de procéder au remplacement de cinq membres issus des fédérations olympiques ayant contrevenu à leurs obligations de présence à cinq reprises, ce qui a entraîné automatiquement leur exclusion, en plus du fait que le règlement intérieur les oblige à satisfaire à leurs obligations statutaires», a souligné Berraf.

Le premier responsable du COA a appelé, à cette occasion, les membres de la famille sportive à engager un processus réglementaire qui «laisse supposer le retour à la sérénité que nous avons tant espérée». «Notre institution doit retrouver l’unité et la fraternité qui ont fait sa force et sa renommée. Nous devons nous mobiliser et unir tous nos efforts pour servir le sport et les sportifs en veillant à la sauvegarde des valeurs olympiques», a-t-il dit. Le comité exécutif du COA est composé du président et de quatorze membres élus par l’assemblée générale, dont deux de sexe féminin.

