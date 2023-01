Les éléments de la protection civile de Bordj Bouarréridj ont procédé à l’évacuation de 25 véhicules et enregistré neuf accidents de la route causant des blessures à 10 personnes suite aux intempéries qui se sont abattues sur la wilaya durant les dernières 24 heures, a-t-on appris vendredi dans un communiqué ce de corps constitué.

Il s’agit de l’évacuation d’un camion sur le chemin communal (CC) reliant la localité Mezita à la commune de Ras El Oued, et d’un véhicule sur le chemin de wilaya (CW) 43 à «Tarkabt» dans la commune de Djaâfra, selon le communiqué qui fait état également d’opérations d’évacuation effectuées par la protection civile sur le CW 44 à «Ouled Khelifa» et le CW 43 entre Tarkabt et Djaâfra.

La protection civile a procédé également à des opérations de reconnaissance pour l’ouverture de la voie sur la route nationale (RN)106 reliant Medjana à Theniat Nasr, la RN 103 entre la commune de «Bir Kasd Ali» et la localité «Chefa», le CW 42 dans la localité de «Kef

Boudjerioua», dans la commune Takalaâbt, l’échangeur de l’autoroute Est-ouest à Ain Taghrout, la RN 76 entre Bordj Zemoura et la wilaya de Sétif, la RN 5 sur le segment reliant les communes El Mansourah et El Yachir, plus précisément la localité d’Ain Defla et l’évitement de la RN106 et la RN60 «A» entre la commune El Mehir et M’Sila.

Les éléments de la protection civile ont pris en charge deux cas d’accouchement dans la localité El Hachachna, commune de Thniet Nasr, et à la localité d’Ain Noug, dans la commune Ben Daoud, a indiqué la protection civile dans son communiqué.

Articles similaires