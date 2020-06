Depuis le 7 juin dernier, les agences de voyages ont été autorisées à reprendre leurs activités à la faveur de la première phase de déconfinement, décidée par le gouvernement Djerad. Dans les faits, les opérateurs de la filière attendent la relance des vols d’Air Algérie et du trafic aérien pour songer à se remettre réellement au travail.

Quand allez-vous reprendre ? La question fait rire beaucoup de voyagistes. «Certes, on est autorisés à reprendre l’activité depuis le 7 juin, mais je ne connais pas beaucoup de collègues qui ont réellement retrouvé leur travail», témoigne Samira, propriétaire d’une agence de voyages à Kouba, sur les hauteurs d’Alger. «Tout dépend de ce que dira le gouvernement en ce qui concerne les transports et tant qu’il n’y a pas de signaux probants à ce sujet, la reprise de nos activités demeure incertaine», ajoute cette professionnelle présente dans la filière depuis près de vingt ans.

«Tout dépend d’Air Algérie et de ses programmes de vols, car tant que la compagnie n’a pas communiqué sur son calendrier de reprise, on ne peut pas parler d’un retour au travail des agences de voyages. Le seul créneau pour lequel on a des assurances, c’est celui de la destination tunisienne par voie terrestre. Les informations que nous avons de nos partenaires tunisiens indiquent de possibles opérations pour la période juillet-août», poursuit-elle. Du côté du pavillon national, on affirme qu’on attend le feu vert d’en haut pour annoncer une remise en vol des appareils. Dans une déclaration à l’APS, le responsable de la communication de la compagnie déclare : «On ne peut pas avancer de date pour la reprise du trafic aérien des voyageurs. La décision d’ouvrir l’espace aérien est une prérogative du président de la République». Amine Andaloussi ajoute selon la même source : «Même si on décide de reprendre cette activité, on va le faire à hauteur de 30% de notre programme habituel, et on ne peut pas excéder les 40% d’ici à la fin 2020». Des propos corroborés par Katia, gérante elle aussi d’une agence de voyages à Birkhadem et spécialisée dans les destinations asiatiques (Malaisie, Indonésie, Dubaï, Chine…). «Les seules opérations que nous faisons actuellement se limitent à informer ou à rassurer nos clients sur la validité de leurs billets et tickets de voyages. Pour une partie, on procède au remboursement de ceux d’entre eux qui ont préféré annuler tout projet de déplacement et on les comprend parce que nous n’attendons pas un retour à la normale avant quelques mois», précise-t-elle.

Reprise réelle

pas avant 2023,

selon l’IATA

Pour l’Association internationale du transport aérien (IATA), les prévisions sont plus précises et plus inquiétantes. Elle affirme que le secteur du transport aérien ne devrait pas retrouver son niveau de trafic d’avant la crise avant 2023. Quand il le fera, ce sera d’abord par les liaisons domestiques. Les dessertes internationales, indique l’association, seront plus lentes à retrouver le niveau d’activité qu’elles avaient auparavant, en raison notamment des restrictions sanitaires propres à chaque pays.

D’après l’IATA, et selon le scénario le plus optimiste possible, «le trafic mondial de passagers (mesuré en kilomètres-passagers payants, ou RPK) sera en 2021 de 24 % inférieur au niveau de 2019 et inférieur de 32% aux prévisions pour 2021 établies par l’IATA en octobre 2019». «Nous ne croyons pas que les niveaux de 2019 soient dépassés d’ici 2023. A mesure que les marchés internationaux ouvriront et que les économies se rétabliront, il y aura davantage de croissance des voyages aériens à partir du niveau plancher de 2020. Mais même d’ici 2025, nous nous attendons à ce que les RPK mondiaux se situent à 10 % au-dessous des prévisions précédentes», écrit l’IATA dans une étude réalisée en partenariat avec la firme Tourism Economics et reprise par la presse spécialisée. Selon un sondage réalisé par l’IATA, 58% des passagers interrogés limiteraient dans un premier temps leurs déplacements à des séjours dans leur pays. «Cela rend des mesures de sécurité sanitaire communes pour le voyage en avion encore plus importantes». n