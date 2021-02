La quantité des métaux ferreux valorisés annuellement à l’échelle nationale a atteint 628.915 tonnes, a affirmé, lundi à Alger, le directeur général de l’Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane.

«Cette quantité englobe les déchets de fonte, d’acier et de fer. Ils sont générés en grandes quantités dans plusieurs secteurs, notamment celui du BTP (Bâtiments et Travaux Publics)», a expliqué à l’APS, M. Ouamane.

Par ailleurs, le plastique et le papier/carton présentent, respectivement, 304.321 tonnes/an et 108.396 tonnes/an de déchets valorisés, selon le directeur général.

S’agissant de la valorisation des métaux non-ferreux et du bois, M. Ouamane a indiqué qu’ils sont générés en petites quantités, et que par conséquent, les quantités valorisées sont faibles: 66.392 tonnes/an pour les métaux non-ferreux et 58.895 tonnes/an pour le bois.

Comparativement avec toutes les autres filières de valorisation, le verre est classé en dernier avec une quantité de 41.724 tonnes/an, selon le même responsable qui se réfère à une étude récente effectuée par l’AND sur la valorisation des déchets.

Dans ce cadre, il explique que les opérateurs économiques ne trouvent pas de débouchés pour valoriser les déchets de verre.

