L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) a procédé à un mouvement partiel ayant ciblé nombre de directeurs de wilayas dans le cadre de la prise en charge optimale des porteurs d’idées et de projets, a indiqué samedi un communiqué du ministère délégué chargé de la Micro-entreprise.

Il s’agit des agences des wilayas de: Oran, Alger Ouest, Alger Sud, Mostaganem, Blida, Naama, Bordj Bou Arreridj, Mila, Constantine, Sétif et Adrar, précise la même source.

«Dans le cadre da nouvelle vision, l’ANADE tend à adopter une méthode de travail efficace et organisée en vue de prendre en charge les jeunes se rendant à ses agences, tant pour les porteurs d’idées désirant créer des microentreprises que pour l’accompagnement des porteurs de projets propriétaires de microentreprises créées dans le cadre de l’ANADE», conclut le communiqué.

