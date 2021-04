Une seule liste de candidatures a été déposée dans le délai réglementaire pour le poste de président de la Fédération algérienne de football par le candidat Charaf-eddine Amara, en prévision de la prochaine Assemblée générale élective (AGE) de la FAF, prévue le 15 avril 2021, a annoncé hier l’instance.

« En prévision de la prochaine Assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algérienne de football (FAF), prévue le 15 avril 2021, Mohamed Saad, secrétaire général de la fédération, a accusé réception, dans les délais réglementaires (vendredi 9 avril 2021 à 00 heures) d’une seule liste de candidatures pour le poste de président et de son bureau fédéral », indique un communiqué de la l’instance publié sur son site officiel.



Les membres du BF connus

Âgé de 56 ans, l’actuel président du CR Belouizdad devrait succéder à Kheireddine Zetchi qui a décidé de ne pas briguer un second mandat à la tête de la Fédération algérienne de football. A noter que la liste déposée par Charaf-eddine Amara compte 6 membres ou ex-membres du bureau fédéral sortant (Amar Bahloul, Larbi Oumamar, Mohamed Ghouti, Hakim Meddane, Mohamed Maouche et Rachid Gasmi) ainsi que d’autres déjà passés par là comme Yacine Benhamza (sous Mohamed Raouraoua) ou encore Mouldi Aissaoui, ex-président de la FAF. Il est entendu que les dossiers déposés dans les délais réglementaires seront examinés, à partir de ce samedi, par la Commission des candidatures, présidée par Abdelmadjid Yahi avant d’annoncer officiellement leur validation. n

