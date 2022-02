La date butoir pour la tenue des assemblées générales ordinaires (AGO) des différentes Ligues de football a été fixée, au plus tard, au lundi 28 février, a annoncé la Fédération Algérienne de Football (FAF) sur son site officiel. Cette décision a été prise et entérinée lors de la réunion du Bureau fédéral de l’instance, lundi au siège de la Fédération à Dély-Ibrahim (Alger), en session ordinaire sous la présidence du président, Charaf-Eddine Amara. Concernant le processus de mise en conformité avec le décret exécutif relatif au non cumul dont des membres du BF sont concernés, en l’occurrence les ligues régionales de football (LRF) d’Annaba et de Saïda ainsi que les ligues de wilaya de football (LWF) d’Alger et de Chlef, le bureau fédéral a arrêté la date du jeudi 17 février pour la tenue des différentes assemblées ordinaires, alors les AG électives auront lieu le lundi 7 mars prochain. «Cette régularisation devait initialement se faire en décembre 2021 sauf que celle-ci a été suspendue à cause de la tenue des élections locales (APC/APW) à la même période», a rappelé le communiqué de la FAF. A l’ouverture des travaux, le président de la FAF a tenu à adresser ses félicitations aux présidents réélus et élu des différentes ligues nationales. Il s’agit d’Abdelkrim Medouar (Ligue de Football Professionnel/LFP), Ali Malek (Ligue Nationale de Football Amateur/LNFA) et, enfin, Noureddine Boulafaât (nouveau président de la Ligue inter-régions de Football/LIRF). «Les trois présidents de ligues qui ont assisté à la réunion du BF pour présenter leurs derniers bilans d’activité, ont été assurés du soutien du Président et des membres du BF pour continuer à travailler en synergie avec l’instance fédéral dont ils sont les mandataires», conclut le communiqué de la FAF.

