Karima Taleb a été élue nouvelle présidente de la Fédération algérienne de handball (FAHB), lors de l’AG élective «bis», tenue samedi à la salle de conférence de l’OCO Mohamed-Boudiaf (Alger).

Cette deuxième AG élective a été organisée suite à l’invalidation par la Fédération internationale de handball (IHF) de celle organisée le 12 octobre dernier pour des raisons liées à l’application des nouveaux statuts de la FAHB qui n’ont pas été approuvés par la majorité (50+1) des membres de l’assemblée générale. Tenue sous la supervision du représentant de l’IHF, le tunisien Mouad Benzeyad, cette AG élective a vu la présence de 113 membres sur les 133 que compte l’AG de la FAHB. Le résultat du scrutin a donné la victoire à Mme Karima Taleb, présidente de club de Boumerdes, avec 65 voix contre 44 voix pour le deuxième candidat, Bouzid Abdelmadjid et 4 bulletins nuls. «Je pense que les membres de l’assemblée générale ont confirmé une nouvelle fois leur soutien à ma candidature. Je n’avais aucun doute sur la position des personnes qui m’ont donné leur confiance lors de l’AG élective du 12 octobre dernier. Maintenant, c’est à moi de leur prouver que je suis à la hauteur de la confiance placée en ma modeste personne», a déclaré Karima Taleb après son élection. Pour la nouvelle présidente, le handball algérien «vit une situation très difficile, qui exige de la famille de cette discipline des mesures d’urgence». «L’urgence consiste d’abord à faire démarrer le championnat national, lancement de la discipline au niveau des ligues ainsi que la Coupe d’Algérie», a-t-elle dit.

La formation des entraîneurs et arbitres constitue un des aspects de la politique de la nouvelle présidente de la FAHB. «L’objectif recherché est d’arriver à former l’ensemble des entraîneurs à travers des cycles de formation dans toutes les ligues de wilayas et une prise en charge pour les anciens athlètes d’élite», a souligné Mme Taleb. Deux candidats étaient en lice pour le poste de président de la FAHB, Taleb Karima et Bouzid Abdelmadjid. Cette AGE a été précédée par l’assemblée générale extraordinaire (AGEx), consacrée à l’adoption de la nouvelle version des statuts de la FAHB, organisée le 9 novembre au niveau de l’OCO Mohamed-Boudiaf (Alger). Les travaux de l’AGE se poursuivent avec l’élection des membres du bureau fédéral. Dix-huit (18) candidats sont en course pour la représentation au sein du BF. Les membres de l’AGE procéderont également au vote du 1er vice-président (2 candidats), 2e vice-président (3 candidats), 3e vice-président (2 candidats), du secrétaire général (un seul candidat) ainsi que du trésorier (2 candidats). Cette nouvelle procédure dans l’étude des dossiers de candidatures fait suite aux dispositions inscrites dans la nouvelle version des statuts de la FAHB, adoptée le 9 novembre, conformément aux orientations de la Fédération internationale de handball (IHF) et de la Confédération africaine de handball (CAHB). Pour rappel, la FAHB est gérée depuis le 27 septembre 2021 par un directoire, présidé par l’ancien international Abdelkrim Bendjemil, suite à la suspension à titre conservatoire du président de cette instance, Habib Labane.(APS)