Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est réuni avant-hier à New York avec le Groupe de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, sous la présidence de l’ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, et ce dans le cadre de sa participation aux travaux de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Les discussions avec le président et les membres du Groupe ont porté sur les défis politiques, sécuritaires et de développement dans la région sahélo-saharienne et les perspectives d’y faire face. M. Lamamra a informé ses invités des efforts consentis par l’Algérie pour rétablir la paix et la stabilité et encourager le développement dans cet espace qui représente son voisinage direct.

Les initiatives lancées par l’Algérie en vue de renforcer la coopération régionale et activer les mécanismes opérationnels entre les Etats de la région ont également été au menu des discussions entre Lamamra et les membres du Groupe.

Les membres de ce Groupe, créé en collaboration entre l’ONU, l’Union africaine (UA) et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), ont été installés officiellement le 22 septembre. Son mandat consiste à mener une évaluation indépendante et à formuler des recommandations concrètes pour relever les défis auxquels font face les Etats de la région sahélo-saharienne et mobiliser les ressources nécessaires pour leur assurer une réponse durable.

Présidé par l’ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, le groupe est composé de Donald Kaberuka, ancien ministre des Finances du Rwanda et ancien président de la Banque africaine de développement (BAD), de l’ambassadrice Leila Zerrougui, ancienne représentante du Secrétaire général de l’ONU et cheffe de la mission onusienne pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), de Soyata Maiga, avocate et ancienne présidente de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, et de Mohamed Ibn Chambas, ancien représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.

