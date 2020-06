par ASSIA SIDIBE

La COVID-19 a un impact dévastateur sur l’économie mondiale. Comme tous les continents, l’Afrique se prépare à une forte récession économique. Pourtant, malgré l’inévitable récession, la pandémie a créé une opportunité unique de promouvoir la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) sur le continent africain. En effet, un renforcement des PME du continent pourrait limiter les retombées économiques à long terme de la pandémie.

En créant un environnement propice à ce que de jeunes entrepreneurs et des start-ups puissent déployer à grande échelle certaines solutions innovantes qui sont en train d’émerger de la crise, les pays africains ont une chance de stimuler la création d’emplois. Ceci est crucial sur un continent où l’emploi des jeunes s’élève à 16% et 10 à 12 millions de jeunes entrent sur le marché du travail chaque année. Depuis le début de l’épidémie, les jeunes entrepreneurs et les PME ont activement participé au développement d’innovations pour lutter contre les effets potentiels du virus dans les pays africains. Du « Solar Wash », un distributeur d’eau solaire sans contact au Ghana, aux outils de triage au Nigéria et à la plateforme de dépistage COVID-19 à distance « DiagnoseMe » au Burkina Faso, les jeunes Africains conçoivent des solutions locales ingénieuses pour aider à prévenir la propagation de la maladie. Les PME africaines ont montré leur flexibilité et leur adaptabilité. Par exemple, au Kenya, une usine textile locale a été transformée en chaîne de production de masques chirurgicaux en une semaine. Au Sénégal, l’Institut Pasteur de Dakar a développé un prototype de test qui diagnostique la COVID-19 en seulement dix minutes. Si elles étaient commercialisées et étendues, ces innovations pourraient créer plus d’emplois. Le domaine pharmaceutique est un bon exemple. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, 16 millions d’emplois sont perdus par l’importation de produits pharmaceutiques d’une valeur de 14 milliards de dollars. L’usine de masques chirurgicaux au Kenya emploie déjà 400 travailleurs, dont 320 femmes, et prévoit d’utiliser le produit des ventes pour ouvrir deux autres installations. L’Institut Pasteur de Dakar a conclu un partenariat avec une société britannique de biotechnologie pour obtenir une certification internationale. La production de masse entraînera probablement de nouvelles embauches de jeunes femmes et hommes sénégalais. Avec les ressources adéquates, ces innovations pourraient soutenir les industries manufacturières qui renforceraient les défenses de l’Afrique contre la COVID-19 et créeraient des entreprises durables à long terme offrant des emplois stables. En plus de garantir l’accès à un capital de démarrage, les gouvernements devraient créer un environnement réglementaire transparent et fiable facilitant l’esprit d’entreprise et encourageant les investisseurs.

L’accès au capital est probablement le défi le plus important pour les PME africaines. Alors que de nombreuses institutions mondiales fournissent déjà des capitaux, les sources locales devraient jouer un rôle plus important pour soutenir la croissance des PME. L’Institut Pasteur de Dakar a obtenu un financement de démarrage pour son kit de test de la COVID-19 de la part du gouvernement britannique et de la Fondation Bill & Melinda Gates. DiagnoseMe reçoit un financement du Fonds d’équipement des Nations Unies. Mais la plupart des partenaires mondiaux ont du mal à travailler avec des PME ayant des besoins plus modestes.

Au niveau national, plusieurs gouvernements africains ont créé des fonds COVID-19 pour lutter contre la maladie et ont invité des philanthropes et des entreprises à contribuer. Bien que la plupart des fonds seront consacrés au renforcement des systèmes de soins de santé et à l’assistance aux membres les plus vulnérables de leur société, certains seront destinés à la création d’emplois et à la reprise économique. L’un des meilleurs moyens d’y parvenir est de fournir un micro-financement aux nouvelles entreprises, permettant ainsi aux PME d’investir et de se développer.

Certes, les entreprises donatrices du continent répondent à l’appel. En Afrique du Sud, les propriétaires d’entreprises ont contribué près de 150 millions de dollars au Fonds de solidarité du gouvernement. Au Nigéria, les PDG de grandes entreprises financeront des équipements médicaux et des tentes médicales entièrement équipées. Mais les chefs d’entreprise peuvent faire plus. Le financement à un stade précoce, le capital d’amorçage et les ateliers de mentorat pour les jeunes innovateurs sont d’autres moyens de stimuler l’esprit d’entreprise. De même, les programmes panafricains, comme celui dirigé par la Fondation Tony Elumelu, devraient intensifier leurs efforts. Il est essentiel de garantir aux PME du continent l’accès au capital et à l’expertise dont elles ont besoin pour lutter efficacement contre la COVID-19. Des solutions proposées par des Africains, adaptées aux conditions locales et créant de précieuses opportunités d’emploi, pourraient être la clé pour atténuer l’impact économique de la pandémie. Il y a même des raisons d’espérer que, des conditions difficiles, émergeront des joyaux inattendus. (In Project Syndicate)

Articles similaires