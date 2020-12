La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé dans un communiqué avoir débloqué une subvention de 7 millions de dollars pour soutenir les investissements dans les mini-réseaux d’énergie renouvelable (ENR) en Afrique. «Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé une subvention de 7 millions de dollars du Fonds pour l’énergie durable pour l’Afrique (SEFA), pour une assistance technique dans la mise en place d’une initiative d’accélération de mini-réseau pour répondre aux besoins de l’industrie des mini-réseaux renouvelables en évolution rapide du continent», a précisé la BAD dans son communiqué publié sur son site web. Le programme d’accélération du marché des mini-réseaux en Afrique (AMAP), qui vise à stimuler l’accès à l’énergie dans les régions éloignées et à renforcer la résilience climatique dans toute l’Afrique, comprendra trois composantes essentielles, selon la BAD. Il s’agit de la mise en œuvre d’un nouveau cadre normalisé pour les programmes d’accélération des mini-réseaux (MAP) à l’échelle nationale dans quatre pays, la conception et l’amélioration de solutions de réduction des risques financiers et le soutien aux activités de développement des connaissances, de l’innovation et des compétences, y compris la poursuite du site Web du centre d’assistance du mini-réseau vert de la Banque. «Les mini-réseaux sont une caractéristique intégrale et de plus en plus importante de la solution d’accès à l’énergie, non seulement en termes de fourniture d’éclairage aux ménages, mais aussi pour garantir que les populations mal desservies ont accès à des utilisations productives de l’énergie pour alimenter une croissance économique inclusive et verte», a souligné la BAD. En tirant parti du leadership établi de la Banque et des années d’expérience dans la construction de l’industrie africaine des mini-réseaux, l’objectif primordial d’AMAP est de transformer l’échelle des investissements publics et privés dans les mini-réseaux d’énergie renouvelable à travers l’Afrique, y compris des initiatives telles que le mini-réseau vert. La phase initiale d’AMAP dans quatre pays devrait déboucher sur 880 000 nouvelles connexions d’accès à l’électricité permettant un accès à l’énergie moderne à plus de 4 millions de personnes, plus de 80 MW de production d’énergie renouvelable, et la facilitation d’environ 650 millions de dollars d’investissements publics et privés dans les mini-réseaux. «L’AMAP est fermement aligné sur les ambitions du New Deal de la Banque sur l’énergie pour l’Afrique ainsi que sur les objectifs mondiaux de développement durable (ODD)», a-t-on souligné de même source. <

