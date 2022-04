Plus de 600 opérateurs économiques d’Algérie et de 36 autres pays prendront part au 8e Forum africain sur l’investissement et le commerce, qui sera organisé les 11 et 12 mai prochain à Alger, a-t-on appris dimanche des organisateurs. Le P-dg du Centre arabo-africain de l’investissement et du développement (CAAID), Amine Boutalbi a indiqué, dans une déclaration à l’APS en marge d’un séminaire des étudiants universitaires africains et arabe, organisé par des opérateurs économiques algériens à Mostaganem, que la 8e édition de ce Forum africain verra la participation de 170 opérateurs économiques étrangers en provenance de plusieurs pays, à l’instar de la Chine, la Russie, l’Italie, la Grèce, le Mexique, l’Inde, le Canada, la France, la Turquie, les Emirats arabes unis, l’Arabie Saoudite, le Koweït et le Liban. La Libye et le Congo démocratique seront les invités d’honneur de cette édition avec de fortes délégations pour faire connaitre les opportunités qu’offrent ces deux pays africains en matière économique dans divers domaines et également pour matérialiser des accords de partenariat importants à partir d’Alger, a ajouté le même interlocuteur. Cet événement constituera une occasion de plus pour les participants pour vulgariser davantage les opportunités d’investissement prometteurs qu’offrent la communauté d’affaires d’Afrique notamment après la période du Coronavirus et l’entrée en vigueur de l’accord de la zone de libre échange continentale africaine ( ZLEC) qui pourra transformer le marché commun du continent, fort de ses 1,3 milliard d’habitants, en un deuxième plus grand marché du monde après la Chine. Les organisateurs misent, à l’occasion de ce rendez-vous économique, sur le soutien des exportations algériennes vers les pays africains et l’augmentation du volume des échanges commerciaux entre les pays africains, notamment les produits hors hydrocarbures, l’échange d’expériences et d’expertise dans le domaine de l’industrie manufacturière, l’agriculture et des industries minières. Il est prévu, à la faveur de cette édition du forum, placée sous le thème «l’Afrique, c’est l’avenir», l’organisation de conférences économiques sur les différents défis auxquels fait face le continent africain, une exposition des entreprises participantes pour montrer leurs capacités d’exportation, de commercialisation et d’investissement, en plus d’ateliers, de rencontres Be to Be et Be to C entre différents participants, a-t-on indiqué. n

