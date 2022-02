Un total de 11.104.160 cas d’infections au nouveau coronavirus ont été signalés en Afrique en date de samedi, a déclaré le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). L’agence de santé spécialisée de l’Union africaine a en revanche ajouté que le nombre de décès dus au virus s’élevait à 246.584 à l’échelle du continent, tandis que 10.254.788 patients s’étaient rétablis de la maladie à ce jour. L’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, la Libye et l’Ethiopie font partie des pays comptant le plus de cas. L’Afrique du Sud compte ainsi 3.654.824 cas devant le Maroc (1.158.145), la Tunisie (979.612) et la Libye (482.153). Au niveau régional, c’est l’Afrique australe qui est la plus impactée devant le Maghreb et l’Afrique de l’Est, tandis que l’Afrique centrale est la région la moins touchée.

