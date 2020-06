Dans notre continent, le nombre de cas confirmés de la Covid-19 a atteint 306 567 hier après-midi, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Dans sa dernière mise à jour de la situation sanitaire, Le CDC Afrique a déclaré que le nombre de cas confirmés de personnes contaminées par la Covid-19 en Afrique était passé de 297 352 dimanche après-midi à 306 567 lundi après-midi, enregistrant 9 215 nouveaux cas positifs à travers le continent en 24 heures.

L’agence continentale de contrôle et de prévention des maladies a également révélé que le nombre de décès dus à la pandémie était également passé de 7 925 dimanche après-midi à 8 115 lundi après-midi. Le CDC Afrique, qui a noté que le virus s’était propagé dans 54 pays africains, a déclaré que 146 212 personnes infectées par la Covid-19 étaient rétablies. Dans un contexte de propagation rapide de la Covid-19 sur le continent africain, les pays africains les plus touchés sont l’Afrique du Sud (97 302 cas), l’Egypte (55 233), le Nigeria (20 244), le Ghana (14 154) et le Cameroun (11 892), a-t-il été relevé.

