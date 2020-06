Dans un entretien accordé au JDD, Leonardo, le directeur sportif du PSG, est revenu sur le cas des deux stars de son effectif : Kylian Mbappé et Neymar. Si aucun départ n’est au programme cet été les concernant, l’objectif semble clair : prolonger Mbappé.

La crise du coronavirus va coûter cher au Paris-Saint-Germain mais elle va sans doute lui éviter un nouveau feuilleton assez pénible. Partira ? Partira pas ? Neymar ou Mbappé ? Les deux ? Le duo de stars de la capitale vont sauf retournement de situation rester à Paris cet été : « Rien ne nous dit le contraire, témoigne Leonardo, leur directeur sportif, dans les colonnes du Journal du Dimanche. Ils ont encore deux ans de contrat et on pense plutôt à l’après avec eux. On veut avancer.»



Il est le futur du PSG

Après avoir rapidement expédié l’idée d’un retour de Neymar au Barça (« on n’en a plus parlé. Je pense qu’il était plus content, il a fait une très bonne saison, il était très impliqué»), le boss du secteur sportif s’est concentré sur l’avenir de Mbappé.

Il semble assez clair que Paris veut se bâtir autour du champion du monde. Problème, il ne lui reste que deux ans de contrat et la bombe de Bondy pourrait rapidement prendre le contrôle de son destin s’il ne prolongeait pas dans les mois qui viennent. Dans un an, c’est lui qui aura les cartes en main et le Real Madrid, entre autres, qui pourra sereinement envisager l’avenir.

Leonardo veut absolument éviter de tomber dans ce cul-de-sac : « Il est le futur du PSG, rappelle le boss du secteur sportif. C’est ce que tout le monde veut. L’idéal serait de le prolonger (…) On profite de l’avoir, parce que c’est quelque chose d’énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer ensemble. » Pour le moment, les deux camps sont loin d’un accord mais Leonardo ne baisse pas les bras. La compétitivité de l’effectif sera un argument de poids pour Mbappé. Gagner la Ligue des champions en août serait sans doute le meilleur des arguments pour le PSG. n

