Le football mondial étant à l’arrêt depuis mars dernier, les différentes fédérations ont enregistré des pertes conséquentes dues à ce contretemps en lien avec la propagation du coronavirus. C’est pourquoi la FIFA vient en aide aux différentes instances pour amortir ce choc économique en attendant que la discipline se relance avec la reprise des différents championnats lors de ce mois de juin. Sans oublier le retour des dates FIFA qui devrait se faire à partir de septembre prochain.

« Dans les semaines à venir », le Conseil de l’instance universelle la FIFA présentera un plan d’aide financière aux structures gérantes qui lui sont affiliées. Et ce, « Dans un esprit de consultation constructive et avec l’intérêt de l’ensemble du football à l’esprit, la Fifa travaille sans relâche pour présenter une solution au Conseil de la Fifa dans les semaines à venir », a indiqué son président Gianni Infantino.

Ainsi, le successeur de Sepp Blatter à la tête de l’organe suprême de la balle ronde a voulu rassurer les fédérations du soutien inconditionnel de la FIFA. « Nous sommes en train d’élaborer un système à la fois pragmatique et basé sur les besoins de ses bénéficiaires. Nous voulons que le spectre de ce plan soit le plus large possible, ce qui comprend évidemment le football féminin. Il doit fonctionner de façon moderne, efficace et transparente, ce qui suppose une structure de gouvernance solide, capable de rendre des comptes sur l’allocation des aides financières », précise-t-il. A la fin du mois d’avril dernier, l’institution de Zurich a fait une avance de 150 millions de dollars à ses 211 Fédérations membres. Une enveloppe qui représente les aides prévues pour les années 2019 et 2020.

Les 1.6 milliard du « Programme Forward »

Infantino sait très bien que sa discipline est en danger. « La récession ? C’est un risque. Il faut une vision globable de l’impact économique (…) On ne sait pas quand on va revenir à la normalité. Mais regardons l’opportunité : on peut réformer le football mondial en faisant un pas en arrière. Moins de compétitions, mais plus intéressantes. Peut-être moins d’équipes, mais plus équilibrées. Moins de matches pour protéger la santé des joueurs, mais plus combattus. Ce n’est pas de la science-fiction, parlons-en », avait-il lâché en mars quand le flou était total. Là, les craintes commencent à se dissiper.

Le matelas économique d’aide (programme Forward) est estimé à 1,6 milliard d’euros pour la période entre 2019 et 2022. C’est de ce fond que l’aide en question sera soustraite. Spécificité de la conjoncture oblige, il a aussi été convenu de de supprimer les « critères supplémentaires » pour l’obtention de l’ensemble de l’aide afin que tout le monde soit sur le même pied. Le report de l’EURO-2020 et la Copa America 2020 a chamboulé les budgets prévisionnels des différentes instances. D’ailleurs, l’UEFA a annoncé fin avril que ses membres se partageront la somme de 236,5 millions d’euros comme aide instantanée pour parer à ce couac économico-sanitaire. A titre d’exemple, la Fédération française de football, dont la sélection est championne du monde en titre et vice-championne d’Europe, dit avoir accusé une perte de 10 millions d’euros. Comme quoi le COVID-19 a vidé les caisses. n