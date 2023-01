Synthèse par Sihem Bounabi

Le Directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), Samir Ferhat, a annoncé que dans le cadre de la nouvelle stratégie pour faire face aux tensions récurrentes dans la disponibilité de certains médicaments et afin de répondre aux besoins des patients en traitement au niveau des établissements hospitaliers, pour la première fois en Algérie une commission interne est en train d’étudier les modalités techniques pour qu’au courant de cette année la PCH puisse détenir des actions dans le capital des entreprises pharmaceutiques.

Dans un entretien accordé au quotidien arabophone Echourouk, Samir Ferhat a expliqué que «la réglementation des transactions de la PCH permet l’acquisition directement du médicament auprès des fournisseurs, si nous sommes actionnaires dans ces entreprises». Ainsi, en devenant actionnaire, la PCH contourne les lourdeurs bureaucratiques du cahier des charges des appels d’offres pour l’acquisition de médicaments et de produits pharmaceutiques. Le Directeur général de la PCH assure à ce sujet que le fait d’acheter des actions dans des établissements pharmaceutiques «permet d’obtenir des bénéfices en fonction du niveau des actions tout en assurant la fourniture en temps voulu du produit pharmaceutique et ainsi fermer définitivement la porte des pénuries».

Il a tenu à préciser que l’un des critères les plus importants pour choisir des partenaires dans ce domaine dans lequel la PCH va investir dans l’achat d’action est «le sérieux» et « l’engagement» à remplir ses obligations. Estimant que la PCH, en devenant actionnaire dans un certain nombre d’opérateurs pharmaceutiques permettrait de mettre fin aux tensions quant à l’acquisition de certains médicaments une bonne fois pour toutes.

Par ailleurs, Samir Ferhat reconnaît que l’année 2022 a été marquée par de fortes tensions quant à la disponibilité de certains médicaments, du fait que les commandes d’hôpitaux avaient explosé suite à la reprise des activités hospitalières qui avaient été gelées pendant la pandémie de la Covid-19.

Par conséquent, les établissements hospitaliers ont largement dépassé les besoins prévisionnels, ce qui a conduit à des déséquilibres. Il précise à ce sujet que «les spécialités chirurgicales et oncologiques sont les plus sollicitées pour les médicaments et les fournitures médicales, car leur activité a explosé après la disparition du virus Covid-19». Toutefois, il tient à souligner que «le programme d’approvisionnement de la pharmacie est en cours de préparation en anticipant les besoins exprimés par les établissements de santé. Par exemple, en 2023, nous avons développé un programme d’approvisionnement légèrement plus élevé que d’habitude d’environ 10% pour s’assurer que les établissements de santé reçoivent les commandes supplémentaires qu’elles peuvent présenter».

Concernant la disponibilité des médicaments entrant dans le protocole thérapeutique des malades atteints de cancer, le Directeur général de la PCH a confirmé l’acquisition, ces trois derniers mois, de 62 types de médicaments anticancéreux qui étaient sous tension, en ajoutant que d’autres quotas de médicaments anticancéreux seront réceptionnés très prochainement.

Il a également confié que la problématique des tensions sur la disponibilité de certains médicaments est un problème mondial et assure toutefois que «nous faisons de gros efforts pour obtenir des quantités suffisantes des médicaments sur le marché mondial». «L’Algérie fournit tous les moyens matériels et financiers pour assurer le traitement de ses patients et la fourniture de médicaments», insistant sur le fait que « notre objectif est de livrer le médicament aux patients quelles que soient les circonstances. Nous faisons donc de notre mieux sauf lorsqu’il s’agit de raisons hors de notre portée, telles que l’abandon du médicament par le fabricant lui-même».

Dans ce sillage, le Directeur général de la PCH a lancé un appel aux producteurs nationaux afin qu’ils s’orientent vers la production de médicaments et produits pharmaceutiques qui connaissent des tensions sur le plan mondial afin de répondre aux besoins du marché en Algérie. n

