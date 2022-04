Le gouvernement entrevoit de bonnes perspectives pour l’activité minière qui constitue, à plus forte raison, un des réacteurs sur lesquels l’Exécutif compte accélérer la sortie du tout-hydrocarbures. Il cherche à mieux valoriser l’activité minière avec, comme scénario, le lancement de plusieurs projets structurants en partenariat avec des firmes internationales, dont les produits miniers sont destinés à être valorisés en interne avant qu’ils soient exportés. Ce qui permettrait un afflux de capitaux en devises, une valorisation du minerai et son exportation afin de faire de l’Algérie un acteur sur l’échiquier mondial.

Par Hakim Ould Mohamed

Pour concrétiser ces objectifs, plusieurs projets miniers ont été lancés par l’Algérie. Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, en a parlé, dimanche, dans une interview accordée au site «Algérie Maintenant». Entre autres projets cités par le ministre, il est question de celui de bentonite à Hammam Bougrara à Maghnia (Tlemcen), du projet de dolomite à Teioualt (Oum El Bouaghi), du projet de carbonate de calcium à Sig (Mascara), du projet de diatomite dans la même zone, du projet de feldspath à Aïn Barbar (Annaba) et le projet de baryte à Koudia Safia (Médéa), en plus du projet de chlore et ses dérivés, en partenariat entre le groupe Gipec et Enasel, actuellement au stade de maturité. Le gouvernement estime que le pays pourrait mieux faire valoir ses richesses minières, en investissant dans de véritables chaînes de valeurs, plutôt que d’exporter le minerai à l’état brut. Dans un contexte mondial marqué par la flambée de l’ensemble des minéraux, l’Algérie ne veut pas rester en marge de cette évolution des cours, d’autant que le pays recèle d’importantes réserves. Opérant déjà sur plusieurs sites, le groupe Manadjim Al-Djazaïr (Manal), chargé de concrétiser la nouvelle politique minière du gouvernement, compte déjà plusieurs entreprises et multiplie les contrats avec des firmes de renommée mondiale, notamment pour l’exploitation du gisement de phosphate à Tébessa et celui du zinc-plomb à Oued Amizour et Tala Hamza, dans la wilaya de Béjaïa avec, dans les pourtours, la mise en place d’importantes installations destinées à la mise en valeur des minerais et leurs exportations.

Porté par des plans d’investissements publics de plusieurs milliards de dollars, le secteur des mines sort la tête de l’eau et voit désormais l’avenir en rose. Profitant de son potentiel et de l’engouement des investisseurs étrangers, le secteur met le cap sur quatre projets structurants, selon une source du groupe industriel chargé de ces projets, à savoir le projet de phosphate intégré (PPI), le projet d’exploitation des mines de zinc-plomb de Béjaïa, le projet d’exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet et l’exploitation artisanale des mines d’or.



Quatre projets structurants

Manal exploitera ainsi les mines du phosphate de Tébessa avec les entreprises chinoises Wuhuan et Tian’an, un projet qui devrait faire de l’Algérie un acteur mondial du phosphate et pour lequel 7 milliards de dollars d’investissements ont été prévus. Le projet consiste non seulement en l’exploitation des deux mines Bled El Hadba et de Djebel Onk, mais aussi de la mise en place d’une véritable chaîne de valeurs autour de ces gisements, à travers une usine de transformation du minerai en engrais et des infrastructures portuaires dédiées essentiellement à l’exportation des produits issus de la valorisation du minerai de phosphate. Encore à ses débuts, le projet d’exploitation des mines de zinc-plomb de Béjaïa vient de passer l’étape procédurale qui consiste à adapter les contrats conclus avec l’australien Terramin à la loi régissant l’investissement avant de passer à la phase exploitation et mise en valeur du minerai à travers la mise sur pied d’une usine dans la région de Béjaïa, non loin des gisements. Ceux-ci renferment 34 millions de tonnes de zinc-plomb. Le projet d’exploitation serait d’une capacité annuelle de 170 000 tonnes de zinc, alors que les capacités futures du PPI sont estimées à 5,4 millions de tonnes par an.

La stratégie du gouvernement, souligne notre source, est basée sur un développement rapide des quatre projets structurants, à savoir le Gara Djebilet, l’exploitation artisanale des mines d’or, en plus des deux projets PPI et zinc-plomb. D’autres études sont également en cours pour l’exploitation de plusieurs autres richesses minérales, dont l’objectif est de satisfaire la demande nationale – jusqu’ici couverte par les importations – et dégager d’importantes marges à l’export. Le ministre de l’Energie a souligné à ce propos qu’à travers tous ces projets, le secteur cherche à valoriser les ressources minérales pour créer de la richesse, à rechercher en permanence de la valeur ajoutée, à créer des opportunités d’emplois, notamment dans les zones reculées et d’ombre, ainsi qu’à répondre aux besoins en matières premières utilisées dans diverses activités industrielles, notamment les industries manufacturières. Selon lui, son département tend également à réduire la facture d’acheminement de ces matériaux de l’étranger, qui coûtent annuellement au Trésor public des «sommes vertigineuses», et à exporter le surplus de certains matériaux, lit-on dans l’article. L’Algérie veut ainsi par-dessus tout s’adapter à l’évolution du secteur minier mondial en investissant dans les grandes chaînes de valeurs plutôt que dans l’exploitation des gisements et l’exportation du minerai à son état brut.