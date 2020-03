L’affaire Tabbou (lire l’article de Reporters en cliquant ICI) prend de plus en plus d’ampleur. Après les dénonciations de la classe politique (PT et Jil Jadid), est venu le tour des robes noires. Dans un communiqué publié (dont Reporters a obtenu une copie, voir en dessous) ce mercredi l’Ordre des avocats d’Alger a décidé, en signe de protestation, de suspendre « la coordination du barreau avec l’ensemble des parties judiciaires et administratives ». Il a également appelé l’Union nationale des ordres des avocats au « boycott total des activités judiciaires à travers tout le territoire national ». Le Président de la République a été également interpellé par l’Ordre des avocats d’Alger pour « constituer une commission indépendante pour enquêter » sur ce qui s’est passé hier avec Karim Tabbou.

Communiqué de l’Ordre des avocats d’Alger

Dans le même communiqué, l’Ordre a tenu à préciser que l’homme politique « a été privé de tous ses droits notamment celui lié à la défense qui est garanti par la constitution et les conventions internationales», tout en ajoutant qu’il a été victime « d’un traitement inhumain» eu égard à son état de santé qui l’avait empêcher d’assister au procès.