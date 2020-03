« En notre qualité de professionnels de la santé, nous tenons à faire part, aux pouvoirs publics et à l’opinion nationale, de notre vive inquiétude concernant l’état de santé de l’homme politique Karim Tabbou incarcéré à la prison de Koléa depuis le 12 septembre 2019.



Engagé, le 24 mars dernier, dans un procès en appel, pour le moins controversé au plan juridique et procédural, le détenu a fait, si l’on s’en tient aux déclarations du parquet et des avocats de la défense, un fort pic de tension qui lui aurait déformé le visage et paralysé des muscles de ses membres.

Les observateurs les plus sérieux de la scène judiciaire attribuent l’origine de cet accident aux conditions inéquitables du jugement. Parmi celles-ci sont citées notamment la programmation surprise de ce procès alors même que son jugement de première instance n’était même pas rédigé, ni motivé; le refus de lui reporter l’audience malgré sa demande expresse; la non convocation des avocats de la défense et le refus du Procureur général de les recevoir et son jugement, en son absence, après qu’il se soit effondré en pleine salle d’audience et qu’il ait été évacué vers l’infirmerie…

A l’évidence, c’est bien le choc émotionnel des conditions suscitées qui a provoqué cet accident vasculaire, complication aigue la plus redoutée de l’hypertension artérielle.

Nous avons appris ensuite, avec encore plus d’inquiétude, que ce malade, fortement atteint, est suivi dans une simple infirmerie de maison d’arrêt quoiqu’on lui ait consenti des examens spécialisés à l’Hôpital Mustapha.

A ce propos, nous attirons vivement l’attention des pouvoirs publics sur la gravité, au plan médical, de la situation actuelle de M. Karim TABOU. Nonobstant

toute autre considération, nous informons solennellement que ce type de patient nécessite impérativement un suivi en milieu hospitalier spécialisé. Le Ballet de déplacements nécessaires entre l’infirmerie du pénitencier et l’hôpital est un danger pour sa vie.

Enfin au regard, de la crise sanitaire majeure que vit le monde actuellement, les professionnels de la santé ont le devoir d’, attirer l’, attention sur les risques particuliers de propagation de l’, épidémie en milieu carcéral. L’,organisation des Nations Unies-ONU-VIENT d’ailleurs d’adresser aux états la proposition de libérer des détenus, mineurs et prisonniers d’, opinion notamment.

Nul besoin de souligner que nous adhérons entièrement à cette suggestion. Nous exhortons donc les pouvoirs publics à mettre en œuvre en urgence,cette recommandation.

Fidèle à notre serment professionnel, nous tenons à clamer, en direction des pouvoirs publics et de l’opinion qu’il s’agit là d’un vrai cas de nécessité de porter assistance à personne en danger. »

Fadila Boumendjel Chitour.

Manssour Brouri.

Aziz Tadjedjine.

Kamel Bouzid.

