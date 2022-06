Les juges de la Cour d’Alger ont confirmé, hier, les peines prononcées en première instance dans l’affaire dite «Sonatrach-Saipem».

Le verdict final, largement en accord avec le réquisitoire du Procureur de la République, conclut, en effet, à la culpabilité des principaux accusés poursuivis notamment pour «dilapidation de deniers publics», «abus de fonction» et «conclusion de marchés publics contraire à la réglementation». L’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khelil, est en ce sens condamné par la justice à une peine de «20 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 2 millions de dinars», la Cour d’Alger confirme, également, le mandat d’arrêt international émis en septembre 2019 contre l’ancien ministre, vraisemblablement toujours «en fuite» aux Etats-Unis.

Affaire politico-économique, qui implique par ailleurs l’ancien PDG du groupe Sonatrach, Mohamed Meziane, ainsi que l’ancien vice-président du groupe, Abdelhafidh Feghouli, deux accusés qui ont écopé respectivement de 5 et 6 ans de prison ferme, avec versement «in solidum» d’un montant de 20 millions de dinars de compensation au Trésor public. Le verdict prononcé hier a, par ailleurs, confirmé les peines contre deux représentants du groupe italien Saipem, condamnés tous deux à 5 ans de prison ferme. L’ensemble des personnes morales et Chakib Khelil, sont par ailleurs tenus de verser au Trésor public une compensation supplémentaire de «19 Mds de dinars» selon l’APS.

Pour rappel, le dossier dit «Sonatrach-Saipem» fait référence aux conditions dans lesquelles avaient eu lieu, en 2008, la passation du marché de réalisation du complexe gazier d’Arzew (Oran), un contrat accordé au Groupe italien Saipem au détriment de la société émiratie Petrofac, dont l’offre était pourtant plus favorable, selon l’accusation. En ce sens, le déroulement du procès en appel, clôturé à la mi-juin, avait été marqué par une série de «renvois» d’accusations, mais surtout des divergences d’interprétation de la législation sur les marchés publics. Ainsi, les accusés présents au procès, notamment Abdelhafid Feghouli, ont fait valoir leur bonne foi ou du moins le cloisonnement des attributions au sein de l’entreprise : «… J’étais à Alger et l’équipe qui travaillait sur le projet était à Oran. Je n’étais pas informé de tous les détails (…) La commission des offres s’est réunie à Oran, alors que moi j’étais à Alger», avait précisé l’ancien vice-président du groupe. Quant à la responsabilité de la signature du contrat, A. Feghouli estime dans cette même logique qu’il s’agit «normalement» d’une responsabilité du PDG de la Sonatrach, alors que M. Meziane avait pour sa part indiqué : «C’est l’activité en aval qui s’en charge. C’est la règle. C’est le vice-président qui négocie. Il a toute l’administration pour faire le travail (…) C’est la procédure qui est de mise à Sonatrach depuis 1968»… Des explications et lignes de défense qui n’ont visiblement pas convaincu les juges.