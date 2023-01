Par Nadir Kadi

Après près de dix jours de délibération, les juges du tribunal de Sidi M’hamed ont rendu, jeudi, leur verdict dans l’affaire « Sonatrach 3 » mettant en avant des actes de corruption dans la gestion du secteur de l’énergie sous la présidence Bouteflika.

Sans grande surprise, le principal accusé dans ce dossier, l’ancien ministre Chakib Khelil, toujours « en fuite » à l’étranger, a été condamné par contumace à une très lourde peine de « 20 ans de prison ferme » avec confirmation du mandat d’arrêt international émis à son encontre. Les autres accusés, anciens ministres ou hauts responsables, dont Amar Ghoul, Noureddine Bouterfa, Mohamed Bedjaoui et Abdelmoumen Ould Kaddour, ont pour leur part été condamnés à des peines allant de 5 et 10 ans de prison ferme.

Dossier qui retient plusieurs chefs d’inculpation liés à la corruption, notamment « dilapidation de deniers publics lors de la conclusion de marchés avec des entreprises étrangères » ou encore « violation de la réglementation des marchés publics » et « abus de fonction ».

Les audiences, lancées le 5 janvier dernier se sont entre autres attardées sur les conditions d’attribution d’une série de 13 marchés de « gré à gré » à l’entreprise BRC (Brown and Root Condor), filiale de Sonatrach créée avec la compagnie américaine de services pétroliers Halliburton ; mais aussi sur les circonstance ayants permis la passation des marchés de construction des centrales électriques de Skikda et de Hadjret Ennous (Tipasa) à l’entreprises SNC-Lavalin.

En effet, les questions posées par la justice aux anciens PDG de la Sonatrach ont laissé apparaître une mainmise presque totale de l’ancien ministre de l’Energie Chakib Khelil. Abdelmoumen Ould Kaddour, qui fut pourtant l’une des figure incontournables dans le secteur de l’énergie, a en effet déclaré à propos du financement par la Sonatrach de la construction et l’aménagement du siège du ministère de l’Energie et des Mines au profit de la BRC : « Tout cela n’est pas de mon ressort, j’étais responsable de l’entreprise, quand on me dit fait, je fais. » Le même accusé ajoutant plus loin au sujet des factures d’aménagement et d’ameublement du siège du ministère payés par la Sonatrach : « Quand les responsables vous demandent une chose, il est clair que l’on ne peut pas refuser (…) L’essentiel était de faire un travail de qualité. »

Cette partie du dossier avait particulièrement retenu l’attention par l’extravagance des dépenses, l’accusation ayant mis en évidence des facturations plus que suspectes, notamment l’achat d’ustensile de cuisine pour près de 3 millions d’euros ou encore un lot de sept fauteuils pour plus de 82 000 euros et une table à 5 500 euros…

Quant au dossier des marchés de construction des centrales électriques de Skikda et de Tipasa, attribués à l’entreprise SNC-Lavalin, des transactions contre lesquelles le Trésor public avait réclamé des dédommagements de près de « 500 milliards de dinars ». Il met également en avant, selon les déclarations recueillies lors du procès, la gestion très « personnelle », sans partage, de l’ancien ministre Chakib Khelil. Ainsi, alors que l’ancien PDG de Sonelgaz entre janvier 2003 et janvier 2004, Benghanem Aïssa Abdelkrim, déclare : « Je n’étais pas d’accord avec lui sur certaines questions, il s’ingérait dans la gestion du groupe ; ce que j’ai refusé. Il a donné mes prérogatives à Nordine Bouterfa (…) Par la suite, il m’a limogé et remplacé par Bouterfa et m’a nommé en qualité de conseiller. Je n’ai pas accepté la situation et j’ai demandé à partir à la retraite.» Ce même accusé, Noureddine Bouterfa, a lui aussi mis en cause la pertinence de la gestion de l’ex-ministre qui privilégie des « … contrats dit du type d’acheteur indépendant» (…) qui n’arrangeait ni le pays et encore moins l’entreprise Sonelgaz qui a enregistré des pertes car il requiert trop de charges au bout de longues procédures (…) Chakib Khelil était venu avec l’idée de l’ouverture du marché et la privatisation ou l’ouverture du capital de la Sonelgaz et d’autres entreprises publiques…». Et à ce propos, Benghanem Aïssa Abdelkrim, ancien PDG de Sonelgaz, précise : «C’est une décision incroyable. Je n’étais pas d’accord. Toutes les décisions étaient prises par Chakib Khelil». Le prestataire privilégié par l’ex-ministre ayant en effet bénéficié d’avantages particuliers, avec des quantités de gaz fournis gratuitement pour le fonctionnement de la centrale. Nordine Bouterfa ajoutant en ce sens : « c’est Chakib Khelil qui prenait toutes les décisions (…) La société avait bénéficié également de l’exemption de 16% du taux de participation ».

Procédure aboutie jeudi dernier qui avait, par ailleurs, évoqué la responsabilité d’autres ministres et responsables, le verdict concerne également l’ancien ministre des Transports et des Travaux publics, Amar Ghoul, condamné à dix ans de prison assortie d’une amende d’un million de dinars, et l’ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Bedjaoui, condamné à 5 ans avec l’émission d’un mandat d’arrêt international. Quant à l’ancien PDG de la Sonatrach Abdelmoumen Ould Kaddour, il écope de « dix ans de prison » avec une amende d’un million de dinars, l’ancien PDG Mohamed Meziane est quant à lui condamné à « cinq ans de prison ». <

