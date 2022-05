Par Nadir Kadi

L’ancien numéro 1 de l’UGTA est placé en « détention provisoire » depuis le 13 mai 2022. Alors que l’ex-secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) Abdelmadjid Sidi Saïd est en détention provisoire depuis le 12 mai dernier, on apprenait hier que le comité de défense de l’ancien syndicaliste a saisi la chambre d’accusation près la Cour d’Alger en vue d’obtenir une éventuelle libération conditionnelle. Les avocats, qui auraient également déposé une demande similaire pour Djamil Sidi Saïd, l’un des fils d’Abdelmadjid Sidi Saïd, contesteraient, en effet, le bien-fondé de la décision du juge d’instruction du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed. La nouvelle décision de la justice, pour un maintien en détention ou au contraire une remise en liberté conditionnelle des accusés, devrait intervenir dans le courant de la semaine, selon le journal Echourouk qui citait hier des sources proches du dossier.

L’ancien responsable de l’incontournable centrale syndicale Union générale des travailleurs algériens (UGTA) est suspecté dans plusieurs dossiers en lien avec la corruption et plus précisément de participation à des «marchés suspects» avec la compagnie nationale Sonatrach et le groupe public Mobilis. Abdelmadjid Sidi Saïd, arrêté le 11 mai dernier par les services de sécurité au niveau de son domicile de Saoula (Alger), avait été auditionné une première fois, le jeudi 12 mai, par le juge d’instruction près le tribunal Sidi M’hamed avant d’être placé par le juge d’instruction en détention provisoire, alors qu’un autre de ses fils a, pour sa part, été placé sous contrôle judiciaire.

Quant aux motivations de l’accusation, il apparaîtrait que l’ancien syndicaliste, à la tête de l’UGTA entre 1997 et 2019, aujourd’hui âgé de 73 ans et visiblement affaibli lors de l’audition, se serait livré à des « interventions » au profit des investissements de l’un de ses fils établi à l’étranger. La même source, sans préciser les liens d’intérêts entre les différents accusés, précise toutefois que la justice soupçonne des irrégularités dans l’attribution par Mobilis de subventions et de financement estimés à six millions de centimes à l’entreprise de publicité du troisième fils du syndicaliste. Enquête et instruction qui restent, pour rappel, en cours, il est toutefois précisé que l’affaire a déjà conduit à l’arrestation d’au moins dix personnes. Ainsi, en plus d’Abdelmadjid Sidi Saïd et deux de ses fils, il est fait état de l’arrestation de « six responsables » de l’entreprise Mobilis ainsi qu’un « ancien cadre » de la Sonatrach. Les charges qui pourraient être retenues contre l’ancien responsable de l’UGTA seraient l’abus de fonction et le trafic d’influence, selon les premières indiscrétions.

