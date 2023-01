Le procès mettant une nouvelle fois en accusation l’ancien conseiller à la présidence Saïd Bouteflika, aux côtés de près de 70 autres accusés, dont plusieurs ex-hommes d’affaires, a pris fin hier au niveau du tribunal de Sidi M’hamed après plus de 10 jours d’audience.

Par : Nadir Kadi.

La procédure, lancée en effet dès le 18 janvier en retentant des charges liées à la corruption : «blanchiment d’argent à travers le transfert de l’argent des produits provenant de la corruption», «recel des fonds illicites» ou encore « abus de fonction», devrait aboutir à un verdict final le 8 février prochain. Le procès, qui a mis en avant plusieurs faits présumés de malversations, qui justifient selon le procureur l’application de peine lourdes, a également été marqué dans ses dernières heures par un rejet complet des accusations de la part de la défense. Les avocats estimant en substance que les sanctions encourues sont « lourdes et exagérées».

En effet, alors que le procureur de la république près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed avait notamment requis le 25 janvier dernier l’application d’une peine de « 18 ans de prison ferme et trois millions de dinars d’amende» contre le frère et conseiller de l’ancien président ; mais aussi entre 12 et 18 ans de prison, en plus de très fortes amendes, contre les principaux co-accusés : Ali Haddad, Mahieddine Tahkout, Ahmed Mazouz ou encore les frères Kouninef et Mohamed Bairi. Il est a noté que les avocats de la défense ont de leur côté été presque unanimes à critiquer la procédure, et plus exactement le cumule de plusieurs dossiers qu’ils jugent « différents», dans une même affaire (la réalisation tronçons de l’autoroute Est-Ouest – Jijel, le financement de la chaîne « Amel TV», le financement de la campagne électorale de Bouteflika, les affaire des voitures de luxe de M. Tahkout…).

Et dans cette logique, la défense de l’ex-homme d’affaire Mahieddine Tahkout avait estimé, dimanche, lors de la plaidoirie, que les peines réclamées étaient « extrêmement dures», l’accusation n’ayant de surcroît pas respecté la présomption d’innocence : « L’accusation présente mon client comme un pilleur d’argent public, alors que le jugement n’est pas encore prononcé (…) ou est la présomption d’innocence». Par ailleurs, et concernant le fond de l’accusation, qui met largement en avant des liens délictuels entres le pouvoir politique et certaines figures du paysage économique, et notamment pour le financement de la campagne électorale de l’ex-président Bouteflika, l’avocat de Mahieddine Tahkout réfute : « Mon client n’a pas transféré d’argent et il n’y a aucune preuve de cela (…) quant au chèque de 2009, de trois million de dinars au nom de l’entreprise Hyundai, qui a été retrouvé au domicile de Said Bouteflika (…), mon client a rappelé qu’à cette époque, il n’était pas propriétaire de l’entreprise».

Par ailleurs, au sujet de certaines entreprises ou de leurs dirigeants, cités par le dossier au titre de personnalités morales ou physiques, la défense de l’entreprise Rizzani, qui risque, selon le réquisitoire, une amende de 5 millions de dinars pour « violation de la législation des changes et les mouvements de capitaux», a demandé dimanche dernier la relaxe et l’abandons des charges, en précisant que les démarches puis les contrats signés avaient été « conformes au code des marchés publics et que l’entreprises a été choisie après qu’un avis d’appel d’offres international a été déclaré infructueux». L’accusation, qui évoque pour rappel l’existence de transfert illicite de devise, avait également estimé que l’octroi du marché de la pénétrante autoroutière en gré à gré était suspect ; l’avocat rétorquant quant à lui que les autorités du pays avaient classé le projet comme prioritaire et d’intérêt national, justifiant ainsi le caractère urgent et la nature du contrat.

Pour rappel, l’ensemble des dossiers jugés lors du procès auraient causé d’importantes pertes au trésor public, Ce dernier, par la voix de ses avocats, demande aux accusés la restitution de pas moins de 500 milliards de centimes au titre de dédommagement. <