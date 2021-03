La Cour d’appel d’Alger a confirmé, hier mercredi, la peine de trois mois de prison avec sursis, prononcée en première instance par le Tribunal d’El Harrach contre M. Djelloul Djoudi, ancien député et porte-parole du Parti des Travailleurs (PT) pour diffamation contre Mme Nadia Labidi, ancienne ministre de la Culture, a appris l’APS de source judiciaire.

Les faits remontent à 2019 lorsque M. Djelloul Djoudi avait accusé, dans une interview parue le 8 mai de la même année au journal Liberté, Mme Nadia Labidi de «conflits d’intérêts» dans sa gestion du ministère de la Culture.

Suite à la plainte qui a été déposée par Mme Labidi et sa condamnation le 22 octobre 2019 par le Tribunal d’El Harrach, M. Djoudi avait fait appel.

La Cour d’appel vient donc de confirmer la peine prononcée en première instance.

La même source rappelle, en outre, que Mme Labidi avait également déposé une plainte pour diffamation, en 2015, contre la Secrétaire générale du PT, Mme Louisa Hanoune, précisant que cette plainte a été «relancée» en mai 2019 et qu’elle est actuellement «en cours d’instruction».

Articles similaires