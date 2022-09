Jugée en appel par la chambre pénale près la cour d’Alger, l’une des principales «affaires» ouverte contre l’ex-militaire Mohamed Azouz Benhalima devrait trouver sa conclusion aujourd’hui dimanche, avec l’annonce du verdict final.

Par : Nadir Kadi

L’accusé, expulsé et extradé d’Espagne en mars dernier, répond dans ce dossier à trois accusations liées à la publication et la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux retenues, pour rappel, contre lui. La justice lui reproche précisément ses prises de parole , dénonçant des propagations de «fausses» informations à caractère «diffamatoire» et «attentatoire à la vie privée des personnes» mais aussi des atteintes à «l’intérêt suprême du pays». Le procureur de la République avait en ce sens requis des peines importantes, la plus lourde allant jusqu’à 10 ans de prison, soit deux ans de plus que le verdict prononcé en première instance.

L’accusé, dont la stratégie de défense au cours du jugement d’appel a principalement consisté à nier les faits reprochés, a demandé la relaxe pure et simple, mais aussi a contre-attaqué en dénonçant les conditions de son incarcération.

Mohamed Azouz Benhalima, lors de l’audience du dimanche 28 août, avait en ce sens déclaré au juge qu’il s’était contenté de «dénoncer la corruption» se qualifiant dans cette logique de «lanceur d’alerte». Les questions de la justice à propos de la pertinence des «vidéos» où il lui est reproché des diffamations sans preuves, ne trouvant pourtant aucune réponse réellement argumentée, l’accusé précisant, selon le journal El Watan, «je ne sais même pas de quelle vidéo vous parlez. Je ne connais aucune de ces personnes» diffamées. «On parle même d’un conseiller du ministre de la Justice, est-ce possible ? Devant le tribunal, j’ai tout nié et expliqué au juge que c’était inconcevable, mais le juge m’a condamné à 8 ans. Je suis poursuivi dans 35 affaires pour les mêmes faits et les mêmes chefs d’inculpation. J’ai été condamné à plusieurs peines, même la peine de mort pour désertion».

Procès en appel marqué en ce sens par une certaine tension, notamment entre l’accusé et le procureur de la République. Ce dernier avait en ce sens «recadré» un sourire jugé déplacé de l’accusé Benhalima suite à une question du juge : «ici, nous ne rigolons pas», «tous les jours, il vient nous raconter la même histoire en niant les faits qui lui sont reprochés».

Quant aux lourdes accusations portées à son tour par l’accusé contre la justice, dénonçant entre autres les conditions de son incarcération, elles ont conduit les avocats à réclamer l’ouverture d’une enquête, la même source rapportant que le comité de défense avait déclaré le 28 août : «Il est anormal qu’un prévenu déclare avoir été torturé et le procureur n’ouvre pas d’enquête sur le champ. Le pouvoir judiciaire est dans l’obligation de veiller au respect de la loi (…) C’est une affaire politique qui ne dit pas son nom. Il a été poursuivi pour espionnage, délit annulé par le juge d’instruction mais pour lequel il a été condamné à 8 ans. Ce dossier est une injustice. Benhalima doit être relaxé».

Rappelons que l’accusé est également sous le coup de poursuites en lien avec le terrorisme, et plus précisément «adhésion à un groupe terroriste» (Rachad ), «criminalité transfrontalière» en passant par «l’atteinte à la sécurité et l’intégrité du territoire nationale».

Des accusations graves en partie reconnues par l’accusé dans des aveux, notamment diffusés par l’APS. Ainsi, la version de l’accusé confirme la participation au sein de l’organisation, mais dit avoir été «exploité» par le responsable du mouvement terroriste Rachad, Larbi Zitout. Ce dernier, selon Mohamed Azouz Benhalima, ayant cherché à user de la position de militaire de Mohamed Azzouz Benhalima pour les intérêts de la mouvance : Larbi Zitout voulait «recruter des militaires actifs au sein des différents unités de l’ANP pour lui servir de sources d’informations et les exploiter par la suite dans ses plans».

Par ailleurs, il est également à noter que la justice programme, ce dimanche, l’annonce du verdict contre Mohamed Abdellah dans une affaire similaire de diffamation. L’accusé, ancien sergent-chef de la Gendarmerie nationale, également lié à l’organisation classée terroriste avant d’être expulsé d’Espagne en août 2021, avait notamment été jugé pour atteinte à l’honneur de personnes et diffusion de d’informations tendancieuses, et plus précisément d’accusations contre des membres de la Zaouia Tidjania, prétendument liées à une affaire de trafic de 5 tonnes de cannabis. Mohamed Abdellah, dont les avocats demandent la relaxe dans cette affaire risque pour rappel jusqu’à 3 ans de prison selon le réquisitoire du procureur.