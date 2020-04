Le ministère de la Communication a rendu public, hier, un communiqué consacré au financement étranger des médias nationaux appelant à un «strict respect» du droit, tout en soulignant le caractère «prohibé» des financements émanant de l’étranger.

Le communiqué du ministère a mis également en évidence «la stricte obligation de justifier de l’exclusivité nationale du capital social, ainsi que de l’origine des fonds investis», en évoquant le cas de Radio M «bloquée pour le public en Algérie», depuis jeudi, selon une déclaration de dénonciation de son éditeur qui a pointé «une censure politique».

«Dans l’attente d’une remise à plat des textes législatifs et réglementaires, régissant le secteur de la presse et de la communication, sur la base de la future Constitution, et en prenant en compte un contexte en perpétuelles et rapides mutations dans le secteur», indique hier le ministère de la Communication.

Ce dernier a appelé, par la même occasion, tous les acteurs de la presse nationale au «respect rigoureux des lois en vigueur dans la phase de transition actuelle».

Le département de la communication a relevé dans ce sens que «les financements étrangers de la presse nationale (tous supports confondus), de quelque nature que ce soit et de quelque provenance que ce soit, sont absolument interdits».

Le ministère convoque à cet effet la règlementation pour souligner que «ces financements sont prohibés en vertu de la loi organique 12-05 du 1er janvier 2012 relative à l’information et de la loi 14-04 du 24 février 2014 inhérente à l’activité audiovisuelle».

La tutelle ajoute également que l’article 29 de la loi sur l’information souligne, de manière claire et précise, que «l’aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère est interdite».

Le même article oblige tous les médias écrits et audiovisuels à «déclarer ou à justifier l’origine des fonds constituants leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion, conformément à la législation en vigueur», poursuit le ministère de la Communication.

Le communiqué du ministère a évoqué par ailleurs la loi 14-04 du 24 février 2014 qui énonce «de manière nette la stricte obligation de justifier de l’exclusivité nationale du capital social, ainsi que de l’origine des fonds investis», s’agissant précisément des télévisions et des radios hertziennes ou satellitaires et des WebTV et des Web-radios.

Le ministère fait remarquer que le non-respect de ces différentes dispositions «exposera nécessairement leurs auteurs éventuels aux sanctions prévues par les textes ad hoc», précisant que «Radio M est dans cette catégorie». «Cette radio a été lancée grâce à une addition de fonds issus éventuellement d’une collecte publique organisée dans le cadre d’une opération de crowd funding et de dons en provenance de l’étranger, par le canal d’organismes se donnant pour vocation affichée de renforcer les processus dits de modernisation et de démocratisation», souligne le ministère de la Communication.

«Il s’agit, comme on le comprend bien, d’un élément du soft power étranger, du bras armé culturel et médiatique de diplomaties étrangères qui interviennent dans ces processus appelés de “démocratisation” dans les pays du Sud en encourageant des acteurs triés sur le volet et considérés comme étant des agents d’influence réels ou potentiels à encourager et à soutenir», conclut le ministère. Vendredi, l’éditeur de Maghreb Emergent et Radio M a indiqué que les deux supports «font cohabiter plus d’une vingtaine de professionnels, co-propriétaires pour une partie d’entre eux de leurs médias», soulignant que «ces deux titres, l’un spécialisé, l’autre généraliste, sont des piliers du nouveau paysage médiatique autour de la presse digitale, dont le développement a été combattu (non reconnaissance de statut, interdiction de carte de presse et de publicité, répression) durant les années Bouteflika».

Ils le resteront dans «l’Algérie nouvelle». «Nous continuerons à pratiquer notre métier : informer en toute indépendance. La tentative de les réduire au silence est vaine», avait ajouté l’éditeur. N. B.

