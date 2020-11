La chambre pénale de la Cour d’Alger a décidé, mercredi, de reporter au 2 décembre prochain le procès en appel dans l’affaire des frères Kouninef, poursuivis pour corruption, et ce à la demande de la défense. Septembre dernier, le Tribunal de Sidi M’hamed avait condamné les accusés à des peines de prison ferme allant de 12 à 20 ans avec confiscation de leurs biens. Réda Kouninef a été condamné à une peine 16 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions DA, son frère Tarek à 15 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de da et Abdelkader à 12 ans de prison ferme. Le tribunal a condamné Souad Kouninef à une peine de 20 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions DA. Le Tribunal a ordonné le lancement d’un mandat d’arrêt international contre elle. Les personnes morales ont été condamnées à un amende de 32 millions DA. Les autres accusés impliqués dans l’affaire, dont d’anciens fonctionnaires de plusieurs ministères et organismes, ont été quant à eux, condamnés à des peines allant de 18 mois à 3 ans de prison ferme. (APS)



