Par Nadir Kadi

Moins de deux mois après le verdict du tribunal de Sidi M’hamed contre une dizaine d’ex-ministres et d’ex-responsables, dont les anciens Premiers ministres Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, condamnés à des peines de 10 et 12 ans de prison, le nouveau traitement du dossier par la Cour d’Alger a été marqué hier par la confirmation du réquisitoire prononcé en première instance.

Le Procureur général auprès de la 7e chambre pénale de la Cour d’Alger, a en effet repris l’essentiel des demandes de sanction prévues par la loi pour les chefs d’accusation «de privilèges injustifiés», «passation de contrats publics en violation de la législation» ou encore «dilapidation de deniers publics» au profit, selon l’accusation, des entreprises appartenant au groupe des frères Kouninef.

Poursuites judiciaires, qui avaient en effet abouti, en premières instance, à des peines légèrement inférieures aux demandes de l’accusation. Le Procureur général a rappelé, hier, que pas moins de «15 ans de prison ferme» étaient requis contre les deux anciens Premiers ministres sous la présidence Bouteflika. Des peines de «12 ans fermes» sont également demandées à l’encontre de Houda-Imane Faraoun, ancienne ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication, et Noureddine Bedoui, poursuivi pour sa part en tant qu’ancien wali de Constantine.

Des réquisitoires lourds, qui s’ajoutent à une série de peines de 4 ans de prison réclamée contre plusieurs ex-responsables d’entreprises publiques, mais aussi à une nouvelle confirmation du mandat d’arrêt contre Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l’Industrie.

Quant aux faits reprochés par la justice dans ce dossier, ils font, pour rappel, référence aux conditions d’attribution de plusieurs contrats de gré à gré et le plus souvent sous l’intitulé de l’urgence aux entreprises du groupe «KouGC» des frères Kouninef. Le Procureur général a souligné, hier, que cette caractérisation des contrats s’apparente à un moyen de contournement des procédures légales, tenant notamment pour confirmation que «malgré le caractère urgent» sous lequel les contrats de gré à gré ont été passés, ce «prétexte ne s’est pas concrétisé sur le terrain dans la gestion des projets». Pour rappel, lors du procès en première instance, en novembre 2022, Ahmed Ouyahia, qui fait figure de principal accusé, avait rejeté les accusations en mettant en avant son parcours «après plus de 40 ans au plus haut sommet de l’Etat, en tant que Premier ministre ou ministre dans différents secteurs, je fais face à une série de poursuites (…) Je me tiens aujourd’hui face au tribunal pour la neuvième fois, j’ai été privé de mes biens, mon épouse a été privée de ses biens et même de notre maison familiale».

La défense des accusés met par ailleurs en avant que les entreprises des frères Kouninef n’avaient pas été avantagées et que les projets confiés, notamment dans les secteurs de l’hydraulique, mais aussi de l’agroalimentaire ou encore la téléphonie… étaient considérés comme «nécessaires à l’économie nationale». <

