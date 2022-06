Reporté par deux fois, le procès en appel de l’ancienne ministre de la Culture Khalida Toumi est programmé pour aujourd’hui.

En détention depuis novembre 2019 au niveau de l’établissement pénitentiaire de Koléa, Khalida Toumi est poursuivie pour «abus de fonction, dilapidation de deniers publics et octroi d’indus avantages» dans trois évènements du secteur de la Culture qu’elle a eu à gérer entre 2002 et 2014.

Il s’agit de «Tlemcen, capitale de la culture islamique» en 2011, «le Festival panafricain» en 2009 et la manifestation «Alger, capitale de la culture arabe» en 2007.

En première instance, le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a condamné, au mois d’avril dernier, Khalida Toumi à une peine de 6 ans de prison ferme assortie d’une amende de 200 000 DA.

Une peine de 4 ans de prison ferme assortie d’une amende de 200 000 DA a été prononcée à l’encontre de l’ancien inspecteur général du ministère de la Culture, Abdelhamid Benblidia.

Pour sa part, l’ancien directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen, Abdelhakim Miloud, a été condamné à 2 ans de prison ferme avec une amende de 100 000 DA.

Sollicité par Reporters, Me Ghechir du collectif d’avocats, a indiqué que la défense de l’ex-ministre maintiendra la même ligne de défense, selon laquelle l’accusée n’a «jamais été ordonnateur dans la gestion des événements culturels qui se sont déroulés durant son règne». Selon le même avocat, «l’ancienne ministre de la Culture n’avait jamais signé de contrat ni un quelconque ordre de paiement», pointant le travail fait par les enquêteurs de l’IGF qui ont créé «une confusion entre la délégation de signature et la délégation de pouvoir».

