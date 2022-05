Par Nadir Kadi

Plus de 20 après le décès du détenu Hakim Debzi, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Abderrachid Tebbi, a rompu le silence et communiqué, hier, sur certains détails de la mort Hakim Debzi, alors qu’il était en «détention provisoire» au niveau de la prison de Koléa. Le ministre a fait savoir que la mort est survenue à l’hôpital de Beni-Messous et non en prison et est considérée comme «naturelle» par les analyses de la médecine légale.

Le détenu, arrêté le 20 février 2022, aurait développé les symptômes d’une «maladie» dès le 17 avril, avant d’être conduit dans la journée à l’hôpital de Beni-Messous, a ajouté le ministre. Hakim Debzi est décédé «après trois jours d’hospitalisation, et non en détention», a expliqué le ministre en marge de son discours à l’APN sur la question de la réforme des procédures de poursuite par la Cour suprême.

La réaction du secteur de la justice apporte un début de réponse aux nombreuses questions qui ont suivi l’annonce du décès du détenu. Les déclarations du ministre Abderrachid Tebbi laissent également apparaître que toutes les procédures ont été rigoureusement respectées, écartant toute responsabilité ou négligence de l’institution pénitentiaire : «Ce dossier a été traité correctement et les cinq pages du rapport médical concluent que la mort est naturelle.» Le secteur de la justice a par ailleurs immédiatement ordonné que la cause du décès soit éclaircie par une autopsie. Le ministre affirme que les conclusions des médecins légistes, «le 25 avril, dans un rapport de cinq pages» indiquent que Hakim Debzi est mort de «causes naturelles». La famille du défunt, poursuit le ministre, a été tenue au courant de la procédure, le 28 avril, et sur instruction du ministre. Le procureur s’est déplacé au niveau du tribunal de Hadjout, où il a présenté les condoléances à l’épouse, aux enfants et à la famille du disparu, a encore fait savoir le ministre.

Quant aux questions immédiatement posées par la mort du détenu, elles avaient notamment été soulevées, dès le lundi 25 avril dernier, par la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH). Cette dernière avait informé que le détenu Hakim Debzi, natif de Hadjout (Tipasa), âgé de 53 ans et père de 3 enfants, était mort «dans la soirée du dimanche 24 avril» sans apporter, alors, plus de précisions. La ligue ajoutant toutefois qu’elle suivrait «de près ce dossier», appelant les autorités judiciaires à ouvrir «une enquête judiciaire immédiate» pour «situer les responsabilités, révéler toute la vérité et faire justice». La famille de Hakim Debzi avait, quant à elle, officiellement porté plainte le 4 mai dernier, en invoquant, selon plusieurs sources de presse, les charges de «non-assistance à personne en danger» et «homicide involontaire». La mort de Hakim Debzi avait aussi entraîné une série de réactions politiques, le dirigeant du RCD, Atmane Mazouz, avait en ce sens estimé que «les autorités doivent impérativement communiquer sur cette tragique disparition d’un père de famille détenu arbitrairement pour ses opinions». Quant à l’Union pour le changement et le progrès (UCP), elle avait exigé «l’ouverture d’une enquête sur les circonstances exactes de ce décès (…) Une enquête dont les détails doivent, cette fois, être révélés à l’opinion publique nationale». <

