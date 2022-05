à 3 ans de prison ferme

La Cour de justice d’Alger a condamné hier mardi les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, poursuivis pour des faits de corruption dans l’affaire GB Pharma, à une peine de trois (3) ans de prison ferme. Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont été condamnés pour abus de fonction et acquittés des autres chefs d’accusation. Le Procureur général près la Cour d’Alger avait requis les mêmes peines requises par le Procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed, à l’encontre des deux anciens Premiers ministres, à savoir une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) million de dinars à l’encontre des accusés. Il a été décidé de reprendre le procès des deux anciens Premiers ministres dans cette affaire au niveau de la 10e chambre pénale de la Cour d’Alger après un pourvoi en cassation.

Articles similaires